GÖKDENİZ'den büyük başarı! Hedefini imha etti

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Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları her geçen gün yeni başarılarla devam ediyor. Hava, kara ve deniz unsurlarında görev yapacak olan savunma sistemleri güçlerini kanıtlamaya devam ediyor.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin başarısını Twitter'dan duyurdu.

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Demir "Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi! Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. GÖKDENİZ bu yıl içinde İSTANBUL fırkateynine entegre edilecek" dedi.

Demir'in açıklaması şöyle: