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Gökbey, Aksungur, Hürkuş Teknofest'te havalanacak

#Gökbey#Hürkuş#Aksungur
Gökbey, Aksungur, Hürkuş Teknofestte havalanacak

TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş, Aksungur ve Gökbey, Teknofest'te yerini alacak. Teknofest kapsamında hava araçları uçuş gerçekleştirecek.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ürünlerin sergileneceği TEKNOFEST 2021'de HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve GÖKBEY uçuş gösterisi gerçekleştirecek.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, firma her yaştan yüz binlerce kişinin katıldığı Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te bu yıl da yerini alacak.

TUSAŞ, festivalde yetenek programları, işe alım süreçleri ve kariyerle ilgili soruları bire bir cevaplayacak.

Firma ayrıca, genç katılımcılar arasında etkileşimi artıracak olan "Pilot Sensin" ve "Odaklan ve Havalan" adında keyifli aktivitelerin de yer alacağı sürpriz etkinlikler gerçekleştirecek.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da gösteri uçuşu gerçekleştirecek HÜRKUŞ, bu kez de geçtiğimiz aylarda ilk kez tanıtılan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) ile katılımcıların nefeslerini kesecek.

Yerli ve milli helikopterlerin yolu açıldı

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TUSAŞ tarafından geliştirilen özgün platformlardan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı ilk kez TEKNOFEST'e özel uçuş gösterisi sergileyecek.

Festival kapsamında TUSAŞ standında VR tabanlı sanal hangar turu, hava araçlarını deneyimleme imkanı sunan simülatörler ve çok sayıda sürpriz etkinlikler de yapılacak.

Her yıl büyük heyecanla geçen Helikopter Tasarım Yarışması'nın finalistleri de TEKNOFEST'te belli olacak.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi'nin en güzel gelişmelerinden olan Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivalli TEKNOFEST için bu yıl da birbirinden değerli etkinlikler hazırladıklarını bildirdi.

İlkokul düzeyinden başlayan teknoloji ve bilim merakının vücut bulduğu festivale katılan çocuklarla buluşacak olmaktan heyecan duyduklarını belirten Kotil, "Bu vesileyle gençlere olan çağrımı yineliyorum ve onlara mühendis olmalarını tavsiye ediyorum. Ülkemizin tam bağımsız savunma sanayii onların omuzlarında yükselecek. TUSAŞ olarak bu ekosistemin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinde ilkleri gerçekleştiren TUSAŞ'ın geliştirdiği TUSAS APP uygulaması üzerinden TEKNOFEST katılımcıları için sanal hangar turları gerçekleştirilecek, firmanın ürünleri sanal ortamda yakından incelenebilecek.

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#Gökbey#Hürkuş#Aksungur