Göcek koylarına özel koruma

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek Körfezi’nde su kalitesinin bozulmaması, denizaltı biyoçeşitliliğinde azalma yaşanmaması, oksijen ve besin kaynağı olması sebebiyle denizlerin ormanları olarak tanımlanan deniz çayırlarının korunması, tekne ve yatlarda biriktirilen evsel atıkların denizlere boşaltılmaması ve kıyıdaki ağaçların zarar görmemesi için 6 etaplık bir proje başlattı.

İLK İHALE YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, projelerin hayata geçirilmesiyle Göcek koylarında tekne ve yatların denize gelişigüzel çapa atarak deniz çayırlarının tahrip edilemeyeceği, ağaçlara bağlanma yapılmayacağı; koylar, denizler ve deniz canlılarının yaşam alanlarının kirletilemeyeceğine dikkat çekildi. Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Körfezi Mapa, Şamandıra ve Çevre Koruma Projesi’nin, İnceburun, Osmanağa, Günlük ve Boynuzbükü koylarını içine alan 1. etap ihalesi yapıldı.

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Buna göre bu koylara tekne bağlama amaçlı 99 adet mapa ve 59 adet şamandıra sistemi kurulacak. Toplam 19 koydan oluşan 6 etaptan geriye kalan 5 etabın ihaleleri de yıl içerisinde tamamlanacak. Böylece ekoloji ve deniz ekosisteminin korunarak, yat turizminin sürdürülebilir hale getirileceği belirtilen Bakanlık açıklamasında, “Akıllı şamandıra sistemiyle 7/24 izleme yapılacak, gelişigüzel demir atılamayacak. Bunu engellemek için kapasite dikkate alınarak koy toprağına yeterli mapa yerleştirilecek. Teknelerin ağaca halat bağlamasına izin verilmeyecek” ifadeleri de dikkat çekti.