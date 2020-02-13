Göbeklitepe’ye ilgi patladı

2018 Troya yılı olarak belirlenirken, 2019 ise Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmişti. Bu uygulamanın devreye girmesiyle birlikte söz konusu bölgelerde ciddi bir turizm sıçraması yaşanmış, ziyaretçi sayıları bir hayli yükselmişti. Bu durumun en büyük etkisi ise Göbeklitepe’de görüldü. 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe’nin 2019 yılı teması için seçilmesinin yanında ardı ardına gelen Göbeklitepe çalışmalarının da turizm hareketinde büyük etkisi oldu. Dijital platformda yayınlanan Atiye isimli dizi, Rafadan Tayfa Göbeklitepe çizgi filminin sinemalarda gösterime girmesi, İskender Pala’nın kaleme aldığı ve Göbeklitepe’yi konu edinen Akşam Yıldızı isimli kitap, Doğan Satmış’ın Göbeklitepe ve Sırları isimli kitabı, yine Atiye dizisinin uyarlandığı ‘Dünyanın Uyanışı’ isimli kitap bölgeye ve Göbeklitepe’ye olan ilgiyi arttırdı. Öyle ki çizgi film 6 haftalık süreçte 3.5 milyon kişi gibi ciddi bir izleyiciye ulaştı. Burada çocukların bu çizgi filmi izlemesi de çocuklarda da ciddi bir farkındalık oluşmasını sağladı. Henüz istenilen düzeyde yabancı turist sayılarına ulaşılamasa da bölgeye tur düzenleyen acenteler, beyaz yakalıların ve çocukların düzenlenen turlarda ciddi bir pay aldığına dikkat çekti.

PATARA'YI DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2020’yi ‘Patara Yılı’ olarak ilan ettiklerini açıklamasının ardından, Patara’ya ilişkin bir videoyu da partisinin dünkü Meclis grup toplantısında izleterek, şöyle dedi: “Yaklaşık 850 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa’nın en büyük hattının ucunda yer alan Patara istasyonu, İtalyanlar tarafından bombalanana kadar ülkemize çok önemli hizmetler vermiştir. Bu telsiz telgraf istasyonunu aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Roma’nın bir parçası olan Likya birliğinin yönetim modeli, ABD’nin kuruluşuna örnek olacak kadar önemlidir. Likya birliğinin meclis binası, tarihi önemine binaen TBMM Başkanlığımız tarafından restore ettirilmiştir. Antik dönemden günümüze kadar ulaşan tek deniz feneri de yine Patara’dadır. Bu deniz fenerini de en kısa sürede ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar, daha pek çok nadide özelliğiyle Patara’yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. 2020 Patara yılının ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu kampanya ile geçtiğimiz yıl 200 bine yakın turisti ağırlayan Patara’yı çok daha ileri bir yere taşımayı hedefliyoruz.”

BAŞARILI TEMSİL

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “2020 Patara Yılı Antalyamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Antalya bu tarihi sorumluluğu başarıyla temsil edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve katkısı olan herkese şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

2020 YAZI ÇOK YOĞUN GEÇECEK

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız: “Bölge çok yoğun dönemler yaşıyor. Dizi ve çizgi filmin çok büyük etkisi oldu. Sadece çizgi filmi izleyenlerin yüzde 30’u Şanlıurfa’ya gelse 1 milyon kişilik hareket olmuş olur. Bunların dışında bölgede ciddi çalışmalar var. Balon uçuşları için Sivil Havacılık’tan gerekli izinler alındı. Test uçuşlarına başlandı. Hem Göbeklitepe üzerinde hem de Halfeti’de balon uçuşları planlanıyor. Böylece harcama potansiyeli yüksek olan turistleri daha fazla çekebileceğiz. 2020 yazı için çok ciddi bir talep var. 2019’da 2.5 milyon kişinin Şanlıurfa’yı ziyaret ettiği düşünülürse bu sayının daha da artacağını söylemek mümkün. Ancak turizmcilerin ve turizm paydaşlarının kaliteyi arttırmak için ciddi şekilde yatırım yapması gerekiyor.”

ÇOCUKLAR İÇİN DISNEYLAND ETKİSİ YARATTI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kültür Turizmi Komitesi eski Başkanı Erdal Çeri: “Son dönemlerde yayınlanan kitaplar, diziler ve çizgi filmler bölgeye olan ilgiyi bir hayli arttırdı. İnanılmaz bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle dizinin yayınlanmasıyla A grubu olarak tabir edilen daha fazla harcama kapasitesine sahip nitelikli yerli turistin ilgisi Göbeklitepe’ye kaydı. Çizgi filmin isminde Göbeklitepe olunca da çocukların aklına burası kazındı. Çocuklar çizgi filmde gördükleri yerleri canlı olarak gezmek istiyor. Ailelerini bu şekilde yönlendiriyor. Şimdi düzenlenen turlarda çocuk sayıları bir hayli arttı. Normal şartlar altında çocukları kültür turuna götürmek zor olur ama Göbeklitepe onlar için Disneyland gibi bir anlam ifade etmeye başladı. Göbeklitepe birkaç yıllık bir moda değil ciddi bir marka olma yolunda ilerliyor.”

HAFTASONU TATİLİ İÇİN GÖBEKLİTEPE'YE GELİYORLAR

Jolly Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe: “Artan ilgi, turların isimlerine bile yansıdı. GAP turlarının isimlerine artık Göbeklitepe’yi de ekliyoruz. Nemrut ve Göbeklitepe’nin olduğu turlar düzenlemeye başladık. Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın bile önüne geçti. Bölgeye gelen turist segmenti de bir hayli yükseldi. Bu yüzden bölgedeki yatırımların hızlandırılması, nitelikli turistin daha fazla zaman geçirebileceği, yemek yiyebileceği yerler yapılması gerekiyor. Nisan ayındaki turlarımızda şu anda yer kalmadı. İlgi o kadar fazla ki yeni turlar devreye almak için çalışma yapıyoruz. Mardin’e giden turist bile Göbeklitepe’yi görmek istediğini, ona göre düzenleme yapılmasını istiyor. Özellikle beyaz yakalılar haftasonu tatili için dahi Göbeklitepe’yi tercih

ediyor.”