Globalde hedef büyüttü

1983 yılında kurulan ve 2021 yılı ekim ayında 38. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Yeşim, Bursa’da toplam 325 bin metrekarelik bir alanda 4 bini aşkın çalışanı ile hazır giyim ve ev tekstilinde dünya markalarına üretim gerçekleştiriyor. Dünyada hazır giyim sektöründe aynı çatı altında iplikten mamul ürüne kadar tüm işlemleri kendi bünyesinde yapabilen sayılı entegre tesislerden biri konumunda olan Yeşim, Türkiye’de yarattığı istihdam ve kadın çalışan hacmiyle de en büyük firmalar arasındaki yerini koruyor. Jade Tekstil firması ile 3 yıl üst üste Mısır’ın en büyük hazır giyim konfeksiyon ihracatçısı olma başarısını gösteren Yeşim, ciddi bir büyüme eğrisi yakaladığı bölgedeki gelişimini sürdürme hedefinde.

21 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, uzun yıllardan bu yana Bursa’da tekstil ve hazır giyim sektöründe en fazla ihracat yapan firmalar arasında yer aldıklarını kaydetti. Şankaya, hem Bursa hem Türkiye ekonomisinin yapı taşlarından biri konumunda olduklarını dile getirerek, gerçekleştirdikleri ihracat hacmi ve sağladıkları katma değer ile ülkeye net girdi sağlamayı sürdürdüklerinin altını çizdi. Sadece Bursa tesislerinde 4 binden fazla çalışanları olduğunu ifade eden Şankaya, “Mısır ve Moldova ile birlikte genel toplama bakıldığında sadece Yeşim Grubu için çalışan 14 bin kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Toplam 7 bin civarında da partner olarak fason çalışanımız mevcut. Bu da toplamda 21 bin kişilik bir istihdam hacmi demek. Sadece Bursa tesisimizdeki kadın çalışan oranı yüzde 55 seviyelerine ulaşmış durumda. Bunda sağladığımız kreş hizmetinin rolu büyük. Yeşim Kreşimiz son yıllarda uluslararası bir çok platformda örnek uygulama olarak dikkat çekiyor” diye konuştu.

2021’DE YÜZDE 15 BÜYÜME

Şankaya şöyle devam etti: “Küresel salgının olumsuz etkilerini yaşadığımız 2020 yılını 2019’a göre grup nezdinde yüzde 5’lik bir küçülme, 366 milyon dolarlık ciro ve 332 milyon dolarlık ihracat değeri ile kapattık. Grubun genel cirosunun yüzde 35’ini yurtdışı tesislerimizden sağlıyoruz. Hedefimiz 2021 yılında yüzde 15’lik bir büyüme sağlayarak çalışan sayımızı 15 bin kişiye çıkarmak. 2021 yılı için her alanda yeni yatırım programlarımız da devrede olacak. Son olarak 2019 yılında Bursa tesisinde bin 200 kişilik ek istihdam sağlamıştık. Yine 2019 yılında Mısır’da ciddi bir yatırım programı devreye alarak yeni bir fabrika kurduk. Ayrıca Ağrı’da devlet teşvikiyle yeni bir üretim tesisi hayata geçirdik. 2019’da ağırlıklı olarak Mısır ve Yeşim’de olmak üzere toplamda 65 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştık. Ağrı’ya ilerleyen dönemde ilave bir 30 milyon dolarlık yatırım daha öngörüyoruz. Burada şu an 500 civarında olan çalışan sayısını da ilk etapta 5 bine çıkarma çalışmalarımız devam ediyor.”

‘MISIR’DA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Yeşim Grup’un global oyuncu olma misyonuna uygun olarak Türkiye dışında Mısır’da üretim tesisleri bulunduğunu ve Moldova’da da üretim yaptırdığını hatırlatan Şankaya, ‘2020 Mısır Konfeksiyon İhracatı’ sonuçlarına göre 3 yıl üst üste ‘En büyük hazır giyim - konfeksiyon ihracatçısı’ olma başarısı elde eden Yeşim’in, Türkiye’deki iddiasının ardından Mısır’da da yetkinliğini göstermiş olduğunu belirtti. Mısır’daki tesislerinden Amerika odaklı üretim gerçekleştirdiklerini ve Moldova’da üretilen ürünlerin de başta Rusya olmak üzere Avrupa pazarına ulaştığına vurgu yapan Şankaya, Moldova’da gelinen noktada 4 üretim tesisi ve bin 600 kişilik bir ekiple üretime devam ettiklerini söyledi. Şankaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Mısır’ın İsmailiye kentinde 2019’da hayata geçirdiğimiz yatırımımızla birlikte bölgede ciddi bir büyüme yakaladık ve 2018 ve 2019’un ardından 2020 yılı itibarı ile Jade Tekstil olarak üçüncü kez Mısır’ın en çok hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştiren firması olduk. Mısır’daki istihdamımız 6 bin 500’ü bulmuş durumda. 2025 yılı sonuna kadar bölgede 10 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.” Dünya endüstri ligine entegre küresel bir oyuncu kimliği ile yol aldıklarını belirten Şankaya, söz konusu kimliklerine uygun olarak attıkları her adımda sürdürülebilirlik, sosyal uygunluk ve sosyal sorumluluk gibi kavramları önceliklendirdiklerini de vurguladı.

‘DÜNYA MARKALARININ ÜRETİM ORTAĞIYIZ’

Dünya markalarının stratejik üretim ortağı olduklarına değinen Şankaya, “Hazır giyimde Nike, ev tekstilinde ise Matheis - Schlafgut gibi firmalara yönelik üretim gerçekleştiriyoruz. Üretim yaptığımız diğer markalar arasında Under Armour, Zara, Pull&Bear, Bershka, Esprit, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Calzedonia, Guess, Mudo, Aldi, Horizonte ve Tchibo gibi markalar yer alıyor” diye konuştu.

ORGANİK VE GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KUMAŞLARA ODAKLANDI

Yeşim’in bugünlere gelmesini sağlayan faktörler arasında inovatif bir firma olmasının da yattığının altını çizen Şankaya, “1999 yılında Ar-Ge departmanını kuran ve araştırma geliştirme çalışmalarına büyük önem veren firmamız; akıllı, organik, geri dönüşümlü ve inovatif kumaşlar alanında bugüne kadar birçok ilki gerçekleştirerek, birbirinden değerli çalışmaya imza attı. Sürdürülebilirlik alanında özellikle organik ve geri dönüşümlü kumaşlara odaklanmış durumdayız. Yeşim, Ar-Ge alanında gerçekleştirdiği etkin ve sürdürülebilir çalışmalarının karşılığı olarak bugün gelinen noktada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış bir Ar-Ge merkezine sahip” şeklinde konuştu. Şankaya sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 yılı içinde yaşanan küresel salgın sürecine bağlı olarak Ar-Ge merkezimizin liderliğinde anti viral ve anti bakteriyel maske projesi başlatarak sıkı ve esnek yapıda iki ürün geliştirdik. YSMGUARD markalı maskelerimizin pazarlama çalışmalarını da tamamlayarak ticarileşmesini sağladık. Maskelerimiz artık Türkiye’nin önde gelen perakende markaları aracılığı ile pazardaki yerini almış durumda. Organik pamuk ve mikroflaman polyester kullanarak örme kumaştan ürettiğimiz maskelerimiz sıkı yapısı, yüksek örtücülük ve ince tasarımı sayesinde hafif ve nefes alabilen özellikte. Biyoteknoloji ve ilgili ürünlerde 25 yıllık deneyimi olan HealthGuard firması iş birliği ile geliştirilen maskelerin en büyük özelliklerinden biri de temas ettiği anda virüsü durdurması.”