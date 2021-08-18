Girne’ye Dev Kongre Merkezi

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Kıbrıs’a yatırımlarına devam eden Merit Grubu yeni otelleri için çalışmalara devam ediyor. Her zaman kendisine yenilik katarak büyümeye devam eden Merit Grup, tüm etkinliklerin tek bir yerde gerçekleşebileceği dev bir Kongre merkezini hizmete açmaya hazırlanıyor.

Kültür, sanat ve eğlence hayatını buluşma noktasına dönüştürecek olan dev merkez yaklaşık 3000 kişilik kapasitesi ile kolonsuz, son teknoloji ses ve ışık sistemleriyle birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Merit Otelleri eğlence direktörü Arda Çancıoğlu, dünyanın son teknoloji sistemleriyle donatılan salonda konserlerden, tiyatro oyunlarına, sinemadan toplantılara birçok unutulmaz etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını ve misafirlerine Merit ayrıcalığıyla keyifli bir tecrübe yaşatacaklarını iletti.



Çancıoğlu açıklamalarında “Merit Grubu olarak Akdeniz’de uzun zamandır planladığımız dev kongre merkezinin yapımı için sona gelindi. Burada yapılacak olan organizasyonlarda sadece Türklere değil, dünyanın birçok ülkesinden gelen önemli kişilere de hizmet vereceğiz. Merit Grup ayrıcalığını bu alanda da yaşatmak istiyoruz.” İfadelerine yer verdi.





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