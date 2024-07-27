Girişimlere 3.5 milyon TL ‘Enerjim Sensin’ ödülü

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Enerji sektörüne yönelik teknoloji geliştiren girişimleri desteklemeyi amaçlayan programı, İTÜ Çekirdek’te başarıyla tamamlayan girişimler, toplam 3.5 milyon TL’lik nakit ödülün sahibi olabilecek. Programa başvurular 1 Ağustos’a kadar devam edecek.

SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ

EPDK Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Komisyonu Başkanı Hacı Ali Ulutaş, yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik eden Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’nın Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirliği için büyük önem taşıdığını kaydetti. Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz de “Yeşil dönüşümün omurgası olan elektrik dağıtım sektörümüzün geleceği, daha fazla yenilenebilir enerji entegrasyonu, dijitalleşme ve akıllı şebekeler gibi önemli trendlerle şekilleniyor” dedi.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK

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İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise “EPDK, Elder ve İTÜ ARI Teknokent olarak güçlerimizi birleştirdiğimiz bu program kapsamında sektöre değer yaratmak için enerji alanında inovatif teknolojiler geliştiren girişimleri bir kez daha destekleyeceğiz. Programa seçilen girişimler, İTÜ Çekirdek’te girişimini ticarileştirmeye yönelik eğitim ve seminerler; pazarlamadan finansa, satıştan insan kaynağına kadar 500’den fazla alanında uzman mentor prototipini geliştirmek için Ar-Ge fonu ve laboratuvar altyapısı gibi desteklerden yararlanabilecek” ifadelerini kullandı.