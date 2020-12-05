Girişimcilik ödülleri sahiplerini buldu

Kale Grubu 4 yıldır kurucusu İbrahim Bodur adına sosyal girişimcileri desteklemek amacıyla Ashoka Türkiye ortaklıyla ödül veriyor. Bu yıl sosyal girişimcilik ödüllerine özel bir kategori de ayrıldı. Pandemi Özel Ödülü de verildi. 282 sosyal girişimcinin katıldığı Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nda ‘Erken Aşama’ kategorisinde Joon, ‘İleri Aşama’ kategorisinde Tolkido, ‘İş Birliği’ kategorisinde ise BlindLook girişimleri ödül kazanırken, Pandemi Özel Ödülü’nü de 3 Boyutlu Destek girişimi aldı.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay düzenlediği çevrimiçi toplantıda sosyal girişimcilerin kendisine de ilham ve umut verdiğini anlatırken, pandemide geçen zorlu süreçte üretmeye ve sosyal fayda yaratmaya odaklanan girişimcilerle olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

FARKLI BİR DÜNYA

3 kategoride 282 sosyal girişimcinin bu yıl başvuru yaptığını ve yüzde 54’ünün de kadın sosyal girişimciler, yüzde 41’inin de İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki şehirlerden gelen başvurular olduğunu söyleyen Zeynep Bodur Okyay, projelerin eğitim, kadın sorunları, mülteciler konularına daha çok odaklandığını da aktardı. Zeynep Bodur Okyay, “Ürettikleri yenilikçi fikirlerle geleceğe dair umutlarımızı yeşerten sosyal girişimcileri destekleyerek, yarınlar için bugünden ekosistem yatırımı yapıyoruz. Pandemi sonrası farklı bir dünya olacak” dedi. Programda Erken Aşama, İleri Aşama ve İşbirliği kategorilerinde birinci olan girişimcilere 50 bin TL, Pandemi Özel Ödülü’nü kazanan girişimciye ise 30 bin liralık para ödülü takdim edildi.

KAZANAN PROJELER

- Mülteci kadınlara destek: Joon ekibi, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gruplarla, özellikle mülteci kadınlarla el yapımı tasarım ürünler üretiyor ve bu ürünlerin satışı için bir platform sağlıyor.

- Otizmli çocuklara eğitim: Türkiye’de 550 binden fazla eğitim çağındaki otizmli çocuğun 50 bini özel eğitim okulunda eğitime ulaşabiliyor. Tolkido, özel eğitim alan çocukların öğrenme sürecini hızlandırarak, evde de özel eğitim imkanına sahip olmalarını sağlıyor.

- Engelliler için yeni teknoloji: BlindLook uygulaması, görme engelliye sesli yönlendirmelerle lokasyon ya da restoran ismi araması yaparak etrafındaki görme engelsiz restoranları özgürce keşfetmesini sağlıyor.



- Hastanelere ekipman üretti: 3 boyutlu destek, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan üç boyutlu yazıcı sahipleri tek bir platformda buluşturuldu. Böylece hastanelerin ihtiyaç duyduğu malzemeler üretilerek hastanelere ulaştırıldı.