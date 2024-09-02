Girişimcileri globale taşıyor

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Birçok yerli girişiminde hedefinde global marka olmak var. Ancak yurtdışında şirket nasıl kurulur, hangi araştırmaları yapmak gerekir çoğu zaman bilmiyorlar. Company Global, uluslararası pazarlara açılmak isteyen ve işini büyütmek isteyen işletmelere; yurtdışı şirket kuruluşu, muhasebe ve regülasyon desteği, vergi yönetimi, banka hesap açılışı, online tahsilat, golden visa gibi birçok alanda hizmet veriyor.

Globale açılmanın önemli bir hedef olduğunu, bununla birlikte dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar olduğunu belirten Company Global CEO’su Egemen Antmen, “Her ülkenin yabancıların şirket kurma süreçlerine ilişkin farklı yasal düzenlemeleri ve gereksinimleri var. Türk vatandaşları, şirket kurmayı düşündükleri ülkenin yasal düzenlemelerine uygun olarak hareket etmeli. Ayrıca yurtdışında bir şirket kurarken, uluslararası bankacılık hizmetlerine erişim ve finansal işlemleri yönetmek önemli bir faktör. Tüm bu süreçler karmaşık olabileceğinden, yerel hukuk danışmanlarından veya uzmanlardan destek almak faydalı olabilir” dedi.

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2 BİN İŞLETMEYE ARACILIK ETTİ

Bugüne kadar 2 binden fazla işletmenin globalleşmelerine aracılık ettiklerini belirten Antmen, “Kâr elde etme potansiyeli, teşvik ve ekosistem fırsatlarına erişim sağlamak günümüz ticaret dinamiklerinde oldukça önemli. Ancak başarı için, hedeflenen ülkelerin ekonomik koşullarından haberdar olmak, siyasi ortamı ve şirket haklarını bilmek ve pazar araştırması yapma süreçlerini iyi ölçümlemek gerekiyor. Bizler bu alanda en son gelişmeleri titizlikle takip ediyoruz. Ayrıca sadece şirket kurmuyor, işin sağlıklı yürütebilmesi için bankacılık ve ödeme hizmetleri konusunda da gereken danışmanlık hizmetini sağlıyoruz. Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir stratejiler üretiyor, yapılan yatırımların sonrasında en doğru kararların alınabilmesi için tüm süreci beraber yönetiyoruz. Şu an Amerika, İngiltere, Estonya, Hollanda, Malta, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 7 ülkede hizmet veriyoruz. Yakın zamanda Belçika ve diğer Avrupa ülkeleri ile hizmet ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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AVANTAJLARI NELER

Yurtdışında yeni bir iş kurmanın veya kurulan işi global ölçeğe taşımanın birçok açıdan katkı sağladığına değinen Egemen Antmen, avantajları şöyle özetledi: “Yerel pazarınızı genişletebilirsiniz. Yeni iş ortakları ve farklı pazarlarda faaliyet gösteren diğer şirketlerle ortak projeler yürütme fırsatı elde edebilirsiniz. Devletin girişimciler için sunduğu hibe ve teşvik desteklerinden faydalanabilir, yatırımcıların çekim alanına girebilirsiniz.

Ayrıca içerisinde bulunduğumuz ekonomik parametreler düşünüldüğünde; Amazon, Etsy ve eBay gibi platformlar üzerinden yapılan satışlar aracılığıyla döviz ile gelir elde etmek, kişi ya da kurumlara işlerine daha fazla yatırım yapma fırsatını da sunuyor. Hizmet verdiğimiz ülkelerde birçok avantaj bulunuyor. Örneğin; İngiltere’de ülke dışı satışlarda yüzde 0 KDV, Estonya’da AB dışı satışlarda yine yüzde 0 KDV, Amerika’da yüzde 0 kurumlar vergisi oranı ve Dubai’de ise serbest bölgeden yaptığınız satışlarda yüzde 0 vergi oranı fırsatınız oluyor. Ayrıca Dubai’de şirket kurulumu gerçekleştirdiğinizde bu ülkede oturum hakkı elde edebilmek de mümkün oluyor.”

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521 PROJEYE 715 MİLYON TL DESTEK

KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtğimiz günlerde yaptığı açıklamada kalkınmanın dinamosu KOBİ’leri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, “521 projeye 715 milyon TL destek sağlayacağız. 81 ilimizde KOSGEB sahada ve girişimcilerimizin daima yanında” ifadelerini kullandı. Bu yılın 1. çağrısına 3 bin 380 girişimci başvuru yaptı. Başvuru yapan girişimcilerden bin 349’u kurullarda değerlendirmeye alındı ve kurul değerlendirmesi sonucu 984’ü jüri karşısına çıktı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen girişimci seçmelerinde ise 721 girişimci değerlendirme sürecini geçti. Ülke sıralamasında ilk 500’e giren projeler ile her il özelinde ilk 3’de yer alan projeler olmak üzere toplamda 521 proje desteklenmeye hak kazandı. İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1.5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmıyor.

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TÜRK GİRİŞİMLER LONDRA YOLCUSU

Teknoloji girişimlerinin uluslararası hub’lar aracılığıyla globalleşme süreçlerini artırması için yeni bir yolculuğa başlayan İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’nin en iyi girişimlerine sahne olan ve yatırımcılarla buluşmalarını sağlayan Big Bang Startup Challenge etkinliğini de globale taşıyor. İlk olarak, 26 Eylül’de Londra’da düzenlenecek olan Big Bang London Demo Day’de 15 teknoloji girişimi, fiziksel olarak 60’ın üstünde online olarak da 1000’nin üzerinde global yatırımcıyla bir araya gelecek.

Global ekosistem kurma misyonuyla hareket ettiklerini belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “‘Türkiye’den ihracat’ hedefiyle seçilmiş 15 teknoloji girişimini 60’dan fazla yatırımcıyla fiziksel ortamda, 1000’den fazla yatırımcıyla ise online ortamda buluşturacağız. 250 bin pound ila 2 milyon pound aralığında yatırım arayan girişimleri 1-20 Eylül arasında yatırıma hazırlık kampına alacağız. 26 Eylül’de ise Big Bang London Demo Day’de çok etkili ve etkin bir network ile buluşturacağız. İnanıyorum ki, İTÜ ARI Teknokent’in yürüttüğü Innogate uluslararası programları, tüm Türkiye için İstanbul’dan globale açılan bir inovasyon kapısı olacaktır” dedi.

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YAPAY ZEKÂDA BÜYÜK BULUŞMA

Yapay zekâyı takip etmeyi seven herkesin merakla beklediği, Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nin erken dönem kayıtları devam ediyor. Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan zirve 31 Ekim-1 Kasım 2024 tarihleri arasında “Yapay Zeka Çok Gerçek” teması ile gerçekleştirilecek. Zirvede; yapay zekânın gerçek uygulamalarından gerçek katkılarına, gerçek zorluklarından gerçek dönüştürücü etkisine kadar birçok konu ele alınacak

Türkiye yapay zekâ ekosisteminde yer alan girişimlerle yatırımcıları ve sektör profesyonellerini buluşturacak olan zirve, yenilikçi fikirlerin paylaşılmasına ve işbirliklerinin geliştirilmesine de olanak tanıyacak. İlk gün fiziksel, ikinci gün online olarak gerçekleştirilecek zirvede başarılı yapay zekâ girişimcileri, akademisyenler ve küresel teknoloji şirketleri konuşmacı olarak yer alacak. Katılımcılara yapay zekâ alanındaki gelişmeleri anlatarak, farklı oturumlarda eğitimler verecek.

2018 yılından bu yana her sene düzenli olarak gerçekleştirilen zirve, şimdiye kadar yaklaşık 600 konuşmacıya, online ve fiziksel olarak 100 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yaptı. Bu yıl 50+ oturum, 8 panel ve 5 eğitim oturumunun gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’ne 280 kurumun katılması bekleniyor.

KOBİ’LER İÇİN TANITIM ÇÖZÜMLERİ

300 milyar liralık bir pazar büyüklüğüne sahip olduğu öngörülen Türkiye promosyon sektörü, 31 Ekim – 3 Kasım tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek PROMOGIFT İstanbul fuarını bekliyor. Tekstil ürünleri, hediyelik eşyalar, kırtasiye ve ofis aksesuarları, teknoloji ve elektronik eşyalar, matbaa ürünleri, geri dönüşümlü ürünler gibi kurumsal tanıtım materyalleri ile promosyon baskı sistemlerine dair yeniliklerin sergileneceği fuar, özellikle KOBİ’lere yönelik kurumsal reklam ve tanıtım çözümlerini bir arada sunacak.

Bilinirliklerini arttırmak, tanınmak ve aynı zamanda hatırlanmak isteyen KOBİ’ler, PROMOGIFT İstanbul’da hem faaliyet alanlarına yönelik farklı tasarımlara sahip ürün seçeneklerini yerinde görebilecek hem de ihtiyaçlarına en uygun promosyon malzemelerini doğrudan üreticisi olan firmalardan uygun maliyetlerle tedarik edebilecekler.