Girişimcilere 1.5 TL destek

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“KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor” mottosuyla yola çıkan KOSGEB, girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçlıyor.

2024-2028 stratejileri doğrultusunda KOSGEB, Girişimci Destek Programı üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkardı. 2024 yılı 1. Çağrı başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği’ne 3 bin 380 girişimci başvurdu. 1 Ağustos’ta başlayan Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları da 30 Ağustos’ta sona erecek.

KİMLER FAYDALANACAK

İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1.5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

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Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

“İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri” sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor. Yapılan açıklamaya göre; geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup, işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlıyor.