Girişimciler devlerle buluşuyor

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezleri Projesi’ni, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyonda gücünü artırmak ve İzmir’in bu alanlarda lider kent olmasına öncülük etmek hedefiyle hayata geçirdiklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Projemizin kesişim noktası niteliğini taşıyan ‘İzQ Girişim Portalı’, firmalar ve kurumlar tarafından sorunların ve ihtiyaç alanlarının tanımlandığı, girişimcilerin ise bu alanları portal üzerinden takip ederek spesifik çözümler ürettiği online bir platform. Bu platformda, firmalar ve kurumlar tarafından üretim, verimlik, yeni teknoloji gereksinimi duyulan iş süreçleri kapsamında tanımlanan ihtiyaçlar, girişimciler tarafından yeni bakış açıları, teknoloji tabanlı ya da yazılım odaklı yaklaşımlar geliştirilmesi ile çözüme ulaşıyor” şeklinde konuştu.

İLK ADIM VESTEL’DEN

Portalın lansmanının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen ilk eşleşmelerin gerçekleştiğini belirten Özgener, “Vestel Beyaz Eşya A.Ş. ile ileri görüntü işleme alanında yüksek teknolojili Ar-Ge çalışmaları yürüten, veri analizi, obje, biyometrik ve uzaktan müşteri tanıma, anomali tespiti konularında makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka teknikleri ile çalışan, modüler ve ölçeklenebilir kurumsal ürünler geliştiren ArtgeVision, data analitiği, büyük veri ve yapay zeka çalışmaları yapan bon intelligence ile artırılmış gerçeklik, bilgisayar ile görü ve yapay zeka alanlarında hizmet sunan İstanbulAI isimli girişimlerimiz arasında ilk eşleşmeler sağlandığı için çok mutluyuz” dedi.

SOMUT BİR GÖSTERGE

Özgener, “Avrupa’nın en büyük endüstri komplekslerinden birine sahip Vestel Beyaz Eşya A.Ş. firmasının ihtiyaçlarına yönelik olarak ArtgeVision, bon intelligence ve İstanbulAI girişimlerinin proje önerilerini sunmalarının ardından taraflar arasında görüşmelere başlanmış oldu” diye konuştu. Bu eşleşmelerin tohumlarının İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezleri Projesi kapsamında yürütülen “Kurum-Girişim İşbirliği Programı” sırasında atıldığını vurgulayan Özgener, “Bu, projemizin bütünsel bir yaklaşımı benimseyerek, tüm unsurların ve faaliyetlerin birbirini besler ve tamamlar nitelikte olduğunun en somut göstergesidir” dedi.

TÜM PAYDAŞLAR AKTİF OLMALI

Özgener, İzmir’i inovasyon ve girişimcilik kentine dönüştürme vizyonu doğrultusunda T.C. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Genç İş İnsanları Derneği işbirliğinde hayata geçirilen İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezleri Projesi kapsamındaki faaliyetlerde ve operasyonlarda ekosistemin tüm paydaşlarının aktif olarak yer almasının çok kritik olduğuna dikkat çekti.