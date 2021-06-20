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Ekonomi
Haber Giriş: 20.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Girişim Zirvesi’ne başvurular başladı

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Girişim Zirvesi’ne başvurular başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için başvurular başladı.

TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, festivali kapsamında bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, 20-22 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen zirve, Türkiye’den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

BÖLGESEL MERKEZ

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, yerli ve yabancı girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor. Geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleştirilemeyen zirve, 2019 yılında 200 yerli ve yabancı girişime, 100 mentora, 50 kurumsal firmaya ve 1000 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı.

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