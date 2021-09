Girişim sihirbazıyla işbirliği

Haberin Devamı

“PLUG and Play kurulmadan önce Google adlı bir startup’a destek olduk. 3 kişi olarak geldikleri binadan 50 kişi iken ayrıldılar. Bir başka müşterimiz PayPal oldu. Bu süreçte kendime şunu söyledim; ‘Daha büyük bir binam olsa daha fazla Google ve PayPal gelebilir.’ İşte bu hedefle şu an Abu Dabi, Münih, Paris, İstanbul gibi yerlerde 1.000 şirkete daha hızlandırma desteği sağlıyoruz. Bu startup’lara yaptığımız yatırımların yanı sıra onları Türk Telekom, Telefonica, Mercedes, Fiat gibi büyük şirketlerle bir araya getiriyoruz. İstanbul ofisimizi ocak ayında açtık. Hedefimiz, oradaki inovasyonun bir parçası olarak İstanbul’daki girişimcileri dünyanın diğer noktalarındaki destekçilerimiz ile bir araya getirmek.”

Milyarlarca dolarlık şirketlerin ilk adımlarının atıldığı bir binadayız. ABD’de Silikon Vadisi’nde Plug and Play’in genel merkezinde, yukarıdaki sözlerin sahibi CEO Saeed Amidi’nin yanı sıra Türk Telekom CEO’su Ümit Önal da sahnede. Türk Telekom ile Plug and Play arasındaki işbirliğinin imza törenini izliyoruz.

İRAN DEVRİMİ’NDEN KAÇTI

Saeed Amidi’nin hikâyesi oldukça enteresan. Saeed Amidi ve ailesi 1970 yılındaki İran devriminden kaçıp California’ya yerleşiyorlar. Ve en iyi bildikleri işi yapmaya başlıyorlar: Halıcılık. Türk Telekom ile imzaların atıldığı sahnedeki halı da bu olayı simgeliyor. Ailenin İran halıları satan dükkânı Medallion Rug Gallery, Palo Alto’nun en işlek caddesi olan University Ave’de ve halen faaliyette.

KİRACILAR DEVE DÖNÜŞÜYOR

Saeed emlak, yatırım ve su şişeleme gibi farklı işlere de yönelince halı dükkânının 500 metre ilerisindeki 165 University Ave adresindeki meşhur binayı satın alıyor. O yıllarda Silikon Vadisi genç yeteneklerin ve yatırımcıların gözdesi durumunda. Saeed yeni binasındaki ofisleri teknoloji ile uğraşan gençlere kiralamaya başlıyor. İlk kiracı sonradan kamera ve hardware devine dönüşen Logitech firması oluyor. Google, PayPal gibi girişimler kiracı olarak girdikleri binadan birer birer dev şirketlere dönüşüp ayrılıyorlar. Amidi’nin binası birden Silikon Vadisi’nin en şanslı binası ünvanını alıyor.

7 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Amidi de 2006’da Plug and Play’i kurarak binasını erken dönem startup’arın faaliyete geçeceği, yatırım alabileceği bir merkeze dönüştürüyor. Startupların bazılarına bizzat yatırım yapmaya başlıyor. Bugün Plug and Play 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren, 400’ün üzerinde kurumsal ortaklığı bulunan bir platforma dönüşmüş durumda. Portföyünde 21 unicorn, 750’inin üzerinde şirket var ve bu şirketlere yaklaşık 7 milyar dolar değirinde yatırım almış durumda.

TÜRK GİRİŞİMLER İÇİN FIRSAT

İşte Türk Telekom da bu büyük ekosistemden faydalanmak ve Türkiye’deki girişimlerin küresel oyuncu olmasına destek olmak amacıyla Plug and Play ile işbirliğine gitti. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şirket merkezindeki imza töreninde yaptığı konuşmada iki kurum arasındaki iş birliğinin yerli girişimler için önemli olduğunu, bu iş birliğinden büyük ses getirecek başarılar çıkacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

‘BAŞARILAR SES GETİRECEK’

“Dünyanın en büyük şirketleri, geçmişte buradaki küçük odalarda yalnızca fikirlerini konuşuyorlardı. Ülkemizdeki girişimlerin de yakın gelecekte dünyanın her yerinde konuşulmasını sağlamak amacıyla Türk Telekom olarak yolumuzu, tüm parlak fikirler için çalışan, dünyanın en büyük girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile kesiştirdik. Türkiye’nin dijital dönüşüm öncüsü olarak, girişim dünyasında, böylesine büyük bir platform ile işbirliğimizden büyük ses getirecek başarılar çıkacağına inanıyoruz.”

Türkiye’de bilinirliği yüksek olan girişim hızlandırma programı PİLOT’un küresel oyuncular arasında yer alması ve destek verdikleri girişimlerin uluslararası boyutta ölçeklenmesini sağlama hedefiyle Şubat 2021’de dünyanın en büyük girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile bir iş birliği gerçekleştirdiklerini hatırlatan Önal, “21’i unicorn olmuş 1.700’den fazla girişime ev sahipliği yapan Plug and Play, yerli girişimcilerimiz için ne kadar doğru bir adreste olduğumuzu gösteriyor” dedi.

PİLOT MEZUNLARI VADİ’YE

İşbİrlİğİ ile PİLOT programının küreselleşmesini ve portföyünde bulunan girişimlerin yurt dışı pazarlarında hem iş hem de yatırım fırsatları bulmasını kaçınılmaz gördüklerini vurgulayan Önal, şöyle devam etti: “Bu seneki PİLOT mezunu girişimler arasından seçilecek 3 girişime, dünyanın en büyük girişim ve inovasyon platformu olan Plug and Play’in hızlandırma programına katılma fırsatı sağlıyoruz. Ayrıca, bu programa katılan girişimlere yatırım yapma opsiyonunu da değerlendireceğiz. Plug and Play’in 1 aylık hızlandırma programına katılacak girişimler, bu program ile Plug and Play’in zengin ağından faydalanmaya, bu ağdaki kurumsal firmalarla iş geliştirmeye, melek yatırımcılara ve küresel girişim ekosistemine erişmeye de hak kazanmış olacaklar. Bu girişimler, Plug and Play EXPO/Demo Day’e katılabilecek ve bu 1 ay boyunca Plug and Play içerisinde ofis alanını kullanabilecek. Programa katılacak arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyor, bu programdan en iyi şekilde faydalanmalarını ve ülkemiz için önemli başarılara imza atmalarını diliyorum.”

TEKNOLOJİ İHRACATI İÇİN İŞBİRLİĞİ GELİŞİYOR

TÜRKİYE’den teknoloji ihracatını odağına alan Türk Telekom Plug and Play’in yanı sıra Juniper Networks ile mevcut iş birliğini genişletecek bir başka anlaşmaya da imza attı. Türk Telekom’un davetlisi olarak gittiğimiz San Francisco’da düzenlenen imza töreninde konuşan CEO Ümit Önal, Juniper ile bugün bir adım daha öteye taşımış olduğumuz iş birliğimiz, dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım niteliğinde. 5G yolculuğunda Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız. Juniper bünyesinde çalışacak Argela mühendislerinin sayısının 15 kişiye çıkarılması kararlaştırıldı. Türk Telekom olarak ayrıca, Türkiye’deki Argela bünyesindeki mühendislerimizle de projeyi desteklemeye, bu teknolojiye katkı sunmaya devam edeceğiz. Juniper ile iş birliğimizde istihdam kapasitemizi artırarak Türk mühendisliğinin başarısını dünyanın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Juniper Networks CEO’su Rami Rahim de ocak ayında Türk Telekom-Argela’nın alt kuruluşu Netsia ile operatörlerin temel iş hedeflerini de hızlandıracak şekilde 5G’ye giden yolu basitleştirecek “RIC” teknolojisini münhasıran lisanslamak ve geliştirmek için bir ortaklık yaptıklarını anımsattı. Rahim, “Juniper, RIC platformunu yeniden yapılandırarak yeni fonksiyonların geliştirilmesi ve RIC mimarisinin genişletilmesine önemli yatırımlar yaptı. Türk Telekom ile laboratuvar ve saha testlerine girme konusunda kararlıyız ve ekiplerimiz bu platformu önce Türk Telekom’un 4G ağında ve sonunda da 5G ağında hayata geçirmek için koordinasyon içerisinde çalışıyor” dedi.

BAZ İSTASYONU DEVRİMİ

Türk Telekom ile Juniper arasında iki yeni iş birliği alanı ortaya çıkarken, mevcut RIC ürününün sahada kullanımıyla Türk Telekom, “baz istasyonu bazında kapasite ayrımı yapabilecek ilk operatör” olacak. Netsia’nın geliştirdiği RIC teknolojisi, küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak. RIC teknolojisi sayesinde, deprem, sel gibi afet anlarında bölgedeki kapasiteyi geçici olarak artırarak başarısız aramaların önüne geçilmesinin yanı sıra ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin arama ve iletişimlerini önceliklendirmek de mümkün olacak. Ayrıca, önemli bir uluslararası müsabaka ya da büyük bir miting için toplanmış binlerce kişinin aynı anda iletişim ihtiyaçlarını sorunsuzca karşılamak, yine böyle bir durumda sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin iletişimlerini önceliklendirmek için uzaktan yazılım ile o semtteki baz istasyonlarının kapasitesi programlanabilecek.