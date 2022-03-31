Girişim çıkarma merkezi

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İZMİR iş dünyası, kenti teknoloji üssü haline getirmek amacıyla “İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi” ile örnek bir projeye imza attı. Bünyesindeki “girişimcilik”, “inovasyon” ve “dijital deneyim” merkezleriyle girişim fikirlerinin ticarileşmesine katkı veren İzQ A.Ş.; oda, borsa, ihracatçı birlikleri, iş insanları dernekleri, valilik ve büyükşehir belediyesi olmak üzere kentin tüm paydaşlarını tek çatı altında buluşturdu. Ar-Ge çalışmalarına desteklerin yanı sıra yapay zeka uygulamalarıyla da teknoloji deneyimi fırsatları sunan merkez, bir “şehir fonu” kurarak startup’lara yatırım yapmayı da planlıyor.

İki binadan oluşan merkezin girişimcilik ayağını oluşturan İzQ Girişimcilik Merkezi’nin, fikir aşamasından uluslararasılaşma aşamasına kadar tüm süreçlerde, girişimcilere destek veren bir ortam sunması, startupların inovasyon odaklı ürün ve hizmet geliştirmelerine destek vermesi ve girişimcileri ulusal ve uluslararası düzeyde yatırımcılar, girişimciler, mentorlar ve kurumlar ile temasa geçirmesi hedefleniyor. Aynı zamanda girişimcilere tahsis edilecek fiziki çalışma alanları ile etkileşim güçlendiriliyor. Ayrıca girişimcilerin büyük firmalar ile etkileşimi sağlanıyor.

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İNOVASYON ÜSSÜ

İkinci bina olan İzQ İnovasyon Merkezi ise, bir inovasyon üssü olarak kurgulandı. Merkezde büyük ve orta ölçekteki şirketlere, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını sürdürebilmeleri için fiziksel altyapı sağlandı. İzQ İnovasyon Merkezi, inovasyon kapasitesi yüksek büyük ve orta ölçekli firmaların İzmir’e çekilmesini, İzmir için potansiyeli yüksek alanlarda sektörel odaklanma sağlayarak söz konusu sektörlerin bölge ve ülke ekonomisine katkısını maksimize etmeyi, İzmir’deki nitelikli işgücünün inovasyona yöneltilerek kentin ar-ge kapasitesini arttırıcı faaliyetlere aracılık etmeyi, üniversite-iş dünyası arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

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HERKESİ BİRLEŞTİRDİ

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projesi, “İzmir’in Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Kentine Dönüşümü” vizyonu doğrultusunda ortaya çıktı. Merkez, İzmir Ticaret Odası’nın Pasaport’ta yer alan eski hizmet binalarında konumlandı ve İzmir Ticaret Odası, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve Ege Genç İş İnsanları Derneği paydaşlığında kurulan İzQ Anonim Şirketi tarafından yönetiliyor.

EKOSİSTEMLER BULUŞACAK

İZQ’nun bir İzmir projesi olduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener şu bilgileri verdi: “İzmir’in bir teknoloji şehri olma yönünde çok büyük avantajlara sahip olduğuna inanıyoruz. İzQ projemizi tamamlayıcı nitelikte Şehir Fonu, Dijital Deneyim Merkezi, Dijital Göçebelerin İzmir’e çekilmesi gibi birçok projeyi de ard arda hayata geçireceğiz. Türkiye girişimcilik ekosisteminin en önemli eksikliklerinden biri olarak gördüğümüz büyük firma-girişimci etkileşimleri, sosyal girişimcilik, exit kültürü, deep tech, fintech, oyun girişimc, iliği gibi ekosistemin en güncel konularında etkinliklerimizi ve içeriklerimizi 2022 yılı içinde gerçekleştireceğiz. İzQ büyük ekosistem buluşmalarına ev sahipliği yapan bir merkez olacak. Kısacası İzmir’de güçlü bir girişimcilik ekosistemi altyapısı için ne gerekiyorsa ortak kurumlarımızla birlikte yapacağız.”

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GİRİŞİMCİLERLE FİRMALAR EŞLEŞİYOR

İZQ Girişimcilik ve İzQ İnovasyon Merkezleri arasındaki bağı güçlendiren ve etkin kılan projenin ise “İzQ Girişim Portalı” olduğu belirtildi. Buna göre, İzQ web sitesi üzerinden dijital olarak erişilebilen bu portalın, firmalar tarafından tanımlanan ihtiyaç alanlarını, yenilikçi proje üretme potansiyeline sahip girişimcilerin görüntülemesine olanak sunuyor ve firma-girişimci eşleşmelerinin gerçekleştirilmesine imkân tanıyor. Böylece parlak fikir sahibi girişimciler, yaratıcı iş fikirleri ile iş dünyasının gelenekselleşmiş üretim, verimlilik, altyapı gibi sorunlarına yenilikçi çözümler getirmesi bekleniyor.