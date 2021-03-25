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HaberlerEkonomi HaberleriGiresun ili Merkez, Bulancak, Çanakçı, Keşap ve Tirebolu ilçeleri KGYS genişleme projesi yaptırılacaktır
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Ekonomi
Haber Giriş: 25.03.2021 - 15:42 | Son Güncelleme:

Giresun ili Merkez, Bulancak, Çanakçı, Keşap ve Tirebolu ilçeleri KGYS genişleme projesi yaptırılacaktır

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Giresun ili Merkez, Bulancak, Çanakçı, Keşap ve Tirebolu ilçeleri KGYS genişleme projesi yaptırılacaktır

Giresun İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Giresun İli Merkez, Bulancak, Çanakçı, Keşap ve Tirebolu İlçeleri KGYS genişleme projesi yapımı ve kamera sistemi malzeme alımı işi ihale edecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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