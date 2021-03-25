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Giresun ili Merkez, Bulancak, Çanakçı, Keşap ve Tirebolu ilçeleri KGYS genişleme projesi yaptırılacaktır
Giresun İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Giresun İli Merkez, Bulancak, Çanakçı, Keşap ve Tirebolu İlçeleri KGYS genişleme projesi yapımı ve kamera sistemi malzeme alımı işi ihale edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
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