'Giga' Türkiye! 1 milyon otonun pili Türkiye'den

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OTOMOTİVDE elektrikli dönüşüm hızla devam ederken Türkiye, elektrikli araçların en önemli bileşenlerinden batarya hücresi üretecek iki büyük fabrikaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aralık ayında Çinli enerji devi Farasis ortaklığında 15 gigawatsaat hücre, 19.8 gigawatsaat batarya-modül paketi üretecek elektrikli otomobil batarya fabrikası kuracağını duyuran Togg’un ardından, geçtiğimiz hafta da Koç Holding-Ford-Güney Koreli SK On ortaklığında yeni bir fabrika yatırımı planı açıklandı. Üç ortak arasında niyet mektubunun imzalandığı kamuoyuna duyurulurken, taraflarca anlaşılması halinde, 2025 yılında elektrikli araçlar için yıllık 30-45 gigawatsaat kapasiteli batarya hücresi üreten fabrika kurulacağı bildirildi.

1 MİLYON ADET

İki fabrikanın faaliyete geçmesiyle ülkemizde elektrikli araçlar için batarya hücresi üretim kapasitesi yıllık ortalama 60 gigawatsaat olacak. Elektrikli otomobillerdeki tek bir batarya modülünün 60 kilowatsaat (Tesla Model Y) olduğu göz önüne alındığında Türkiye yılda yaklaşık 1 milyon adet elektrikli otomobilin batarya ihtiyacını karşılayabilecek. Böylece, hem iç pazardaki elektrikli araçların kullanımı yaygınlaşacak hem de Türkiye otomotiv sanayisi yeni nesil teknolojilere sahip araçların ihracatını gerçekleştirebilecek. Yatırımın boyutu açısından bir örnek vermek gerekirse, Tesla’nın Berlin’de kurduğu dev fabrika (GigaFactory) yıllık 50 gigawatsaatin üzerinde batarya hücresi üretebiliyor.

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UZAKDOĞULU RÜZGÂRI

Batarya teknolojilerinde Uzakdoğulu firmaların deneyimi oldukça büyük. Bu kapsamda Togg, Çinli Farasis’le ‘SiRo’ isminde bir batarya fabrikası kuracağını açıklamıştı. Bu fabrikanın Togg fabrikasının hemen bitişiğinde Bursa Gemlik’te inşa edileceği ve 2 bin 200 kişiyi istihdam edeceği bildirimişti. Bir başka Uzakdoğulu batarya üreticisi SK On ise Koç Holding ve Ford ortaklığında ülkemize geliyor. Üç ortaklı bu fabrikanın 2025 yılında üretime Ankara’da başlaması planlanıyor. Öte yandan, Tesla’nın da yine Uzakdoğulu pil üreticisi Panasonic ile birlikte batarya üretimi yaptığını hatırlatmakta fayda var.

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BATARYA HÜCRESİ NEDİR?

ELEKTRİKLİ araçların kalbi konumunda bulunan lityum iyon bataryalar seri ve paralel şekilde birbirine bağlanmış pil hücrelerinden meydana gelir. Bu hücreler, daha sonra ‘batarya paketi’ ismi verilen bir paketin içerisine yerleştirilir ve elektrikli araçlara uygun şekilde montajı yapılır. Bataryaların kapasitelerini ölçmek için enerji ölçü birimleri olan kilowatsaat (kWh), gigawatsaat (GWh) gibi ölçü birimleri kullanılır. Bu birimler elektrikli aracın menzili ve gücüyle ilgili önemli bilgiler verir. Örneğin, ülkemizde de satışa sunulan Volvo XC40 Recharge’nin 78 kWh kapasiteli bataryası 400 kilometreye kadar menzil sağlıyor ve 40 dakikada yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.

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OTOMOTİVDE İKİ ÖNEMLİ ATAMA

KOÇ Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen’in 1 Nisan 2022 itibarıyla emekliliğe ayrılmasının ardından göreve gelecek yeni isim belli oldu. 2012 yılından bu yana Ford Otosan’ın Genel Müdürü olarak görev yapan Haydar Yenigün, Çimen’den boşalan koltuğa geçerek görevi devralacak. Yenigün, Ford Otosan Genel Müdürlüğünün yanında 2018 yılından beri Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyordu. Söz konusu görev değişikliğinin ardından, 30 Mart’ta Olağan Genel Kurulu’nu yapacak OSD’de de başkan değişikliği yaşanacağı ve Yenigün’ün bu görevi bırakacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan, Yenigün’ün Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı olarak atanmasıyla Ford Otosan’ın Genel Müdürlüğüne, Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Güven Özyurt atandı. Şirkete 1990 yılında mühendis olarak katılan Özyurt, 2014 yılında Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığına ve en son Temmuz 2019’da Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştı.

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AVRUPA’DA PAZAR YÜZDE 5.4 DARALDI

AVRUPA otomobil pazarı geçtiğimiz şubat ayında 2021 yılının şubat ayına göre yüzde 5.4 daraldı ve toplam 804 bin 28 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının şubat ayında Avrupa otomobil pazarı 850 bin 33 adet olarak gerçekleşmişti. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2022 Ocak-Şubat döneminde yüzde 3.9 azaldı ve 1 milyon 626 bin 350 adet seviyesine geriledi. Şubat ayında ise yüzde 5.4 daralmayla 804 bin 28 adet satış gerçekleşti. Şubat ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.8 azalış ve 66 bin 661 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6’ıncı ülke olarak yer aldı. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 23.8 ile Norveç, yüzde 22.9 ile Finlandiya ve yüzde 22.6 ile İtalya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 47.3 ile İzlanda, yüzde 39.2 ile Portekiz ve yüzde 27.8 ile Yunanistan oldu.

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AÇIK ARTTIRMAYLA ‘LÜKS’ SATILACAK

OCAK ayında ilki düzenlenen “ikinci el Premium otomobil” ihalesi “2plan” ve Borusan grup şirketlerinden “Borusan Araç İhale” işbirliğiyle 24 Mart Perşembe günü tekrar düzenlenecek. Borusan Araç İhale, ‘2plan’ bayileri ve müşterilerinin davet edileceği ihale açık arttırma usulüyle gerçekleştirilecek. Baltalimanı’nda bulunan Portaxe’de yapılacak ihalenin başlama saati 12:00. Sınırlı sayıda davetlinin katılacağı teklif verme usulüyle gerçekleştirilecek olan ihalede, marka ve modelden bağımsız 60’tan fazla premium otomobil bulunacak. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “İlk ihalede 60 adet birbirinden değerli premium ikinci el otomobil için kıyasıya rekabet yaşanmıştı ve toplam değeri 23 milyon lirayı bulan 25 araç satılmıştı” bilgisini verdi. Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu ise, “Sıfır otomobildeki bulunurluk sıkıntısı, premium araç segmentinde de ikinci ele yönelimi beraberinde getiriyor. Gerçekleştireceğimiz yeni ihale, bu doğrultudaki talebe tam olarak hitap ediyor” diye konuştu.