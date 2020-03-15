Gidiş var dönüş kısıtlı

1) Türkiye bugüne kadar hangi ülkelere yönelik uçuş durdurma kararı aldı?

Çin, İran, Irak, İtalya, Güney Kore, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda, Azerbaycan, Gürcistan.

2) Türk havayolu firmaları sefer yapacak mı?

Yurtdışından yolcu getirmeye izin verilmemesi ve yetkili makamların da yurt dışı çıkışlarını tavsiye etmemesi nedeniyle Türk havayolu firmalarının söz konusu

ülkelere gidiş seferlerini tamamen iptal etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

3) Uçuş durdurma kararı hangi tarihe kadar geçerli olacak?

Uçuş durdurma kararı alınan ülkelerden, 17 Nisan’a kadar ülkeye giriş yapılamayacak. Ancak 11 ülkede turistik amaçlı veya öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, 17 Mart saat 24.00’e kadar 14 günlük karantina şartı ile Türkiye’ye giriş yapacağı duyuruldu.

4) Türkiye’den bu ülkelere sefer olacak mı?

Havayollarının Türkiye’ye yolcusuz bir şekilde gelmesine müsaade edilecek. Diğer ülkelerden Türkiye’ye yönelik bir uçuş durdurma kararı alınmadığı için dileyen herkes, bu uçaklarla yurtdışına çıkış yapabilecek. Ancak, yetkili makamlar, yolcuları “Uçuş durdurulan ülkeye giderseniz, söz konusu karar kalkana kadar dönemezsiniz” diyerek uyarıyor.

5) Uçuş durdurma kararı ne anlama geliyor?

Kararla birlikte söz konusu ülkelerden, Türk havayolu firmaları da dahil olmak üzere hiçbir havayolu firması, yolcu alarak Türkiye’ye gelemeyecek.

KARA SINIRI GENELGEYLE KAPANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasını taşıyan ve tüm hudut kapılarının söz konusu 9 ülkeden gelen yolculara kapatıldığını içeren genelge, tüm valilik, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve hudut mülki idare amirliklerine gönderildi. Bu 9 Avrupa ülkesi vatandaşlarıyla son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunan diğer 3. ülke vatandaşlarının Türkiye’ye alınmayacağı bildirilen genelgede, belirtilen ülkelerin vatandaşlarının Türkiye’den çıkışlarında herhangi bir kısıtlama olmayacağı kaydedildi. Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belirtilen ülkelere seyahatlerinin geçici olarak durdurulduğu, ismi geçen ülkelerle ilgili olarak, daha önceki Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya uygulamalarında olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslara göre muayene, kontrol, 14 günlük gözetim ve gerekli hallerde karantina işlemleri yapılacağı vurgulandı.



Zorunlu hallerde geçiş



Zorunlu olmadığı sürece ne yurt dışına çıkışa ne de söz konusu 9 ülkeden girişlere izin verilecek. Zorunlu hallerde, örneğin, Almanya’da yaşayan kişiler, sınırlar kapatılmadan önce Türkiye’de bulunuyor ve Almanya’ya zorunlu olarak dönmesi gerekiyorsa, kişiler karayolunu kullanarak Türkiye’den çıkış yapabilecek. Sınır kapıları kapatılmadan önce söz konusu 9 ülkede olan ve Türkiye’ye dönme zorunluluğu bulunan Türk vatandaşları da Türkiye’ye dönebilecek. Zorunlu olarak Türkiye’ye giriş yapan Türk vatandaşları isteğe bakılmaksızın 14 gün boyunca karantinaya alınacak.



Öte yandan Türkiye ve Gürcistan, bugünden itibaren Sarp Sınır Kapısı’nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak. Yük taşımacılığına ise kısıtlama getirilmeyecek. Diğer kara sınır kapılarında (Türkgözü/Vale, Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzen çerçevesinde devam edecek. Bu önlem, Türkiye saatiyle 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00’den itibaren geçerli olacak.

AZERBAYCAN’LA ULAŞIM GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULDU

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. İki lider ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve havayolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

1774 SEFER İPTAL EDİLMİŞTİ

THY 9 Avrupa ülkesine bileti olan yolcuların işlemlerini ücretsiz gerçekleştirilebileceğini duyurdu. THY’nin yaptığı açıklamada, “13 Mart tarihine kadar Azerbaycan (Nahçıvan), İtalya, İran, Irak, Güney Kore ve Çin’e düzenlediğimiz uçuşlarımızda düne kadar toplam 1774 sefer iptal edilmişti. Yeni alınan kararla birlikte özellikle gurbetçilerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki uçuşların da iptal edilmesinin etkisiyle bu sayının kısa sürede katlanması bekleniyor. THY olarak sefer iptallerinin yanında bazı ülkelerde ise uçuşları azaltarak operasyonlarımızı daha kontrollü bir şekilde icra ediyoruz. İsrail ve Nijerya’daki uçuş noktaları bu duruma örnek gösterilebilir” ifadeleri kullanıldı.