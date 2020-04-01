Gıdada üretim ve tedarik planlamaları yapıldı

Tiryaki Agro Gıda, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle oluşabilecek gıda ve tedarik zinciri sorunu risklerine karşın üretime devam ediyor.



20 fabrikası, 1500 çalışanı ve anlaşmalı çiftçileriyle hiçbir aksama olmaması adına ekstra önlemler alan Tiryaki Agro’nun CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, “Böylesine zorlu bir süreçte tüm gıda üretim ve tedarik zinciri konusunda planlamalarımızı yaptık. Vatandaşlarımız rahat olsun. Türkiye’mizin bereketli topraklarının bereketli ürünlerini sorunsuzca sofralarına taşımaya devam edeceğiz” dedi.



CEO Tiryakioğlu, “Yarım asrı aşkın süredir, Türkiye’mizin bereketli topraklarında üreterek hem güzel ülkemizin sofralarına misafir olduk, hem de dünyanın dört yanına gerçekleştirdiğimiz ihracatla bayrağımızı her zaman gururla temsil ettik. Tiryaki Agro olarak 20 fabrikamız, 1500 kişiyi aşkın çalışma arkadaşımız ve yüz binlerce emektar çiftçimizle beraber, bu zorlu dönemde de Anadolu’nun bereketini sofralara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye olarak devletiyle ve milletiyle çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Herhangi bir gıda krizi ile asla karşılaşmayacağız. Kendimize yetebileceğimiz, buna imkan sağlayan çok bereketli topraklarımız, olağanüstü gayret gösteren çiftçilerimiz ve bunu işleyip sofralara taşıyan dünya çapında tesislere sahibiz” dedi.