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Gıdada ihracatın liderleri belli oldu

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#Gıdada İhracat#Gıda İhracatı#Beyaz Et
Gıdada ihracatın liderleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 07:00

İSTANBUL Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 2023’ün en başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Beyaz et kategorisinin ihracat lideri Banvit oldu. Diğer kategorilerde ise Balıklar ve Su Ürünleri’nde Kemal Balıkçılık, Yumurtada PakTavuk, Süt ve Süt Ürünleri’nde Ak Gıda, Kırmızı Et Ürünleri’nde Rapak ve Arı Ürünleri’nde Yılmaz Gıda zirvede yer aldı.

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Birlik toplam ihracatında da ilk sırayı Banvit alırken, Şen Piliç ikinci, HasTavuk ise üçüncü oldu. Paktavuk, Kemal Balıkçılık, Dardanel Önentaş, Bu Piliç, Orallar Zirai Ürünler, Fokacı Su Ürünleri ve Sahra Gıda ise toplamda en fazla yapan ihracatçı firmalar arasına girdi.

3.7 MİLYAR DOLARI AŞTI

İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, son 12 aylık dönemde su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 3.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Sezer, başta Irak, Rusya, Venezuella, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye başta olmak üzere; İSHİB üyelerinin son 12 ayda 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Hedef pazar olan Çin ve Japonya’ya ihracatın artırılması için yoğun bir tanıtım çalışması yaptıklarını kaydeden Sezer, kanatlı ürünleri ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine açılmasını sağlamak için ise hükümetten destek beklediklerini belirtti.

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Beyaz ete getirilen ihracat kısıtlamasına da değinen Sezer, “Günübirlik alınan ve hemen uygulamaya geçilen kararlar, uluslararası pazarlarda firmaları zor duruma düşürüyor. Sektörü krize sokmamak adına beklentimiz, kısıtlamanın acil olarak tümüyle kaldırılması yolunda” değerlendirmesinde bulundu.

 

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#Gıdada İhracat#Gıda İhracatı#Beyaz Et

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