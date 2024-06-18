Gıdada ihracatın liderleri belli oldu

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Birlik toplam ihracatında da ilk sırayı Banvit alırken, Şen Piliç ikinci, HasTavuk ise üçüncü oldu. Paktavuk, Kemal Balıkçılık, Dardanel Önentaş, Bu Piliç, Orallar Zirai Ürünler, Fokacı Su Ürünleri ve Sahra Gıda ise toplamda en fazla yapan ihracatçı firmalar arasına girdi.

3.7 MİLYAR DOLARI AŞTI

İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, son 12 aylık dönemde su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 3.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Sezer, başta Irak, Rusya, Venezuella, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye başta olmak üzere; İSHİB üyelerinin son 12 ayda 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Hedef pazar olan Çin ve Japonya’ya ihracatın artırılması için yoğun bir tanıtım çalışması yaptıklarını kaydeden Sezer, kanatlı ürünleri ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine açılmasını sağlamak için ise hükümetten destek beklediklerini belirtti.

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Beyaz ete getirilen ihracat kısıtlamasına da değinen Sezer, “Günübirlik alınan ve hemen uygulamaya geçilen kararlar, uluslararası pazarlarda firmaları zor duruma düşürüyor. Sektörü krize sokmamak adına beklentimiz, kısıtlamanın acil olarak tümüyle kaldırılması yolunda” değerlendirmesinde bulundu.