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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Gıda ve kozmetik sınıfta kaldı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Gıda ve kozmetik sınıfta kaldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın koronavirüs fırsatçılarıyla ilgili “Sert adımlar atacağız” mesajının ardından gözler piyasadaki ürün denetimlerine çevrildi.

Son 5 yılda piyasa denetimlerinde 1 milyon 152 bin farklı ürün denetlendi. Denetimlerde tüketicinin en çok kandırıldığı ürün grupları gıda, kozmetik, kırtasiye ve tıbbi cihazlar oldu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte fırsatçılara karşı denetimler artarken, Ticaret Bakanlığı son 5 yılda 1 milyon 152 bin parti ürün üzerinde denetim yaptı. Bu ürünler içinde güvensiz ürün parti sayısı 6 bin 480 oldu. Denetimler kapsamında 5 bin 600 güvensiz ürün için para cezası uygulandı. Halkın sağlığını tehdit eden güvensiz ürünler için 5 yıllık dönemde 117 milyon lira idari para cezası kesildi. Yapılan denetimlerde en fazla güvensizlik tespit edilen başlıca ürün grupları, gıda, gıdayla temas eden maddeler, kozmetik, kırtasiye, otomotiv, tıbbi cihazlar ve elektrikli ekipmanlar oldu.

YÜZ MASKESİ VE DEZENFEKTAN

Alınan bilgiye göre son dönemde Türkiye’de dokuz farklı kurum tarafından yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde koronavirüse karşı yoğun olarak kullanılan yüz maskesi ve dezenfektan gibi ürünlerde merdivenaltı üretimin arttığı ve halkın sağlığını riske atan, güvensiz bulunan ürünlerin toplatıldığı belirtildi. Vatandaşın güvensiz ürünlerden zarar görmesini engellemek için para cezalarının yanı sıra piyasadan toplatma, piyasadan arzı yasaklama, imha etme gibi farklı önlemler uygulanıyor.

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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