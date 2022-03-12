Gıda stoğu için iki kritik karar

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Cumhurbaşkanlığı kararıyla da buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ürünlerini eken çiftçilere, bu yıla mahsus olmak üzere dekarda 50 lira ek gübre desteği sağlandı.



TRANSİT YASAĞI BAŞLADI

Gümrükler Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebine uygun olarak, dün itibariyle hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve yem grubundaki ürünlerin antrepolardan yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin vermeyecek. Transit yasağı listesinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale; mercimek, nohut, kurufasulye; ayçiçek tohumu-yağı, aspir tohumu-yağı, kolza tohumu-yağı, palm yağı-çekirdeği, soya tohumu-yağı ile yem yapımında kullanılan her türlü buğday, arpa, yonca, sap, saman, küspe yer aldı. Uzmanlar, “Türkiye böylece ithalatçılara, listedeki bu ürünleri başka ülkelere göndermeni istemiyorum. Tedarik edebiliyorsan gümrük vergilerini de düşürdüm, Türkiye’ye ithal et” mesajı verildiğini belirttiler.



REKOLTE YÜZDE 50 ARTAR

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Hükümetin bir başka desteği de çitçinin, fiyatı son bir yılda yüzde 400 civarında artması nedeniyle kullanımından kaçındığı gübreye ilişkin oldu. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum desteğine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale eken çiftçiye dekarda 50 lira ilave gübre desteği getirildi. Ayrıca yine bu ürünlere ilave olarak yulaf, çeltik, aspir, nohut, kanola, susam, kuru fasulye, mercimek, yonca, patates, fiğ, yem bezelyesi, korunga, soya ve yer fıstığında sertifikalı tohum desteğinin bu yıl da verilmesi kararı alındı. Tarım danışmanları için verilen destek tutarı da 52 bin liraya yükseltildi. Dünkü Cumhurbaşkanlığı kararının bir diğer maddesiyle de Aydın Efeler, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar ile Karabük Eskipazar, Kütahya Domaniç ve Sivas Hafik havzalarında ayçiçek ekimi de destekleme kapsamına alındı.

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‘GENİŞLEME’ OLUMLU’

TÜRKİYE Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, kararla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Bazı illerde ekim alanları genişletilmiş. Bu olumlu bir gelişme. Türkiye 7 iklim bölgesinde bulunan ve her türlü tarımsal üretimin yapılabildiği bir ülke. Bu nedenle bu güne kadar pek çok ürünü ithal etmemize hiç gerek yoktu. Hatta bırakın Türkiye’yi Türkiye gibi bir ülkeyi daha doyurabiliriz. Bu nedenle ne yazık ki geç de kalınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Yakında et ve süt ürünleri de gündeme gelecek mesela. Şu anda Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerimize bu destek verilebilecek. Orta ve uzun vadede üretim planlaması yapılmalı. Bu planlar ile tarımsal desteklemenin de artırılması ve desteklerin gününde ödenmesi gerekir.”

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‘DAHA FAZLA DESTEK ŞART’

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez kararla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Çiftçiye verilecek her türlü desteği olumlu buluyoruz. Bu destek de olumlu ancak yeterli değil. Son desteklemelerde buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi yani hububatlara yönelik bir pozitif ayrımcılık yapılmış. Ayçiçek boyutunda da kendi kendimize yeterlilik oranımız yüzde 66’dan yüzde 60’a düştü. Rusya ve Ukrayna üzerinden aldığımız için fiyat artışı gündeme geldi. Ayçiçek yağının tonu da 1.400 dolardan 2.400 dolara çıktı. Bu son çıkan destekte de 4 il, 7 havzada yağlık açiçeğini destek kapsamına almak önemli ama gübre mazot desteği 37 lirada kaldı. Dolayısıyla herkesin hububat üretmesi diğer ürünlerin azalmasını gündeme getirecek. Bu karar olumlu ama yetersiz. TMO’nun şimdiden alım garantisi vermesi gerekiyor.”