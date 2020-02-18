Gıda sahtekârını mesaj bitirecek!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalara karşı yapılan çalışmaları hızlandırdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetiminin startını verirken, toplum sağlığına aykırı ürün üretenlere göz açtırmayacaklarının altını çizdi. 6 gün sürecek gıda denetim seferberliğinin başlatıldığını söyleyen Pakdemirli, “Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla, hafta boyunca sürecek seferberliğimizde, ilk noktamız, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri olacak. Gıdada sahtecilik yapanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. Vatandaşımızın sağlığı, güvenliği söz konusu olunca, gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacak ve affetmeyeceğiz” dedi.



CİDDİ YAPTIRIM



Taklit ve tağşişte, cezaların caydırıcı olması için, mevzuatta düzenleme yapılması noktasında çalışmalara başladıklarını kaydeden Pakdemirli, “Benim arkadaşlara tavsiyem evladınıza yedirmeyeceğiniz bir şeyi ve bu ürünlerin üretildiğini ya da vatandaşların kullanımına sunulduğunu görüyorlarsa, bu arkadaşların gözünün yaşına asla bakmayacağız. Bugün itibariyle, Bakanlığımıza bağlı 39’u akredite olmak üzere 41 laboratuvarımızda gıda analizleri yapılmaktadır. Alo 174 Gıda Hattı’na vatandaşlarımız ihbarlarını iletebiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, en iyi denetimci tüketicidir gerçeğinden hareketle, ALO 174 Gıda Hattı’nı en ufak bir usulsüzlük, uygunsuzluk gördüklerinde aramalarıdır. Rehberlik görevinde arkadaşların olduğunu unutmamak lazım, ufak tefek hatalarla esnafı üzmemek gerekli. Bilerek sağlıksız ürün satanlara ciddi bir yaptırım söz konusu olacak” diye konuştu.



2.3 MİLYON ARAMA



Yakın zamanda vatandaşların şikayetine daha hızlı dönüşlerin sağlanması amacıyla Whatsapp şikayet hattının devreye alınacağını ifade eden Bakan Pakdemirli şunları söyledi: “Alo 174 Gıda Hattı’na son bir yılda, vatandaşlarımız tarafından 2 milyon 311 bin 593 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 672 bin 256 adedi gıda ihbar ve şikayet kapsamında olmuştur. Bu başvuruların 670 bin 304 adedini sonuçlandırdık. Alo Gıda hattımıza yüzde 8’lik oranda, 51 bin 844 adet başvuruda yapılan denetimler sonucunda cezai işlem uygulanmıştır. Bugün itibariyle, son bir yılda, 1 milyon 215 bin 996 gıda denetimi gerçekleştirdik. Bugün ise 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak, 7004 gıda kontrol görevlisi arkadaşımızla 6 gün boyunca her gün farklı bir sektörde denetimler gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızın sağlığının söz konusu olduğu bu hassas görevi yerine getirirken, siz değerli arkadaşlarımın titizlikle çalışacağınıza olan inancım tam.”

BÜYÜKBAŞ HAYVANA AKILLI KÜPELİ TAKİP

Büyükbaş hayvanlara uygulanan küpe ile sağlıklı hayvan ırkları hedeflendiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Bu küpeler, hayvan sağlığını daha iyi tespit etmemiz için pili beş yıl dayanan bir gsm telefonun büyükbaş hayvana asılması gibi. Dört günde uyanıp bildirimlerde bulunacak küpenin takılı olduğu hayvanlar. Bugüne kadar 200 hayvanda başarılı uygulama yapıldı 20 bin hayvanda daha uygulama başlatacağız. İhalesi yapılacak önümüzdeki günlerde” dedi.