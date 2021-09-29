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Gıda Komitesi toplanıyor, erken uyarı sistemi masada: Gündem fiyat artışları

#Tarım Ve Orman Bakanı#Fiyat Artışı#Gıda Komitesi
Gıda Komitesi toplanıyor, erken uyarı sistemi masada: Gündem fiyat artışları
Erdinç Çelikkan

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışla mücadele için Gıda Komitesi’nin bugün toplanacağını açıkladı.

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Erken uyarı sistemiyle ilgili bir kararın alınabileceğini kaydeden Pakdemirli, fahiş fiyata karşı mücadele yöntemlerinin ele alınacağını belirtti. Pakdemirli, erken uyarı sisteminin ne zaman tamamlanacağına yönelik soruya “Merkez Bankası çalışıyor, eylül sonuna kadar bitirecekler. Gıda Komitesi yapacağız. Biz de izleyeceğiz çalışmaları. Erken uyarı sisteminde gelinen aşama Gıda Komitesi’nde değerlendirilecek” yanıtını verdi. Gıda Komitesi’nde konuşulacak birçok başlık olduğunu dile getiren Pakdemirli, “Çıkacak kararların önemli kısmını kamuoyuyla paylaşırız” dedi.

MEVSİMSEL ETKİLER

Bakan Pakdemirli, erken uyarı sisteminin nasıl çalışacağına yönelik soruyu da şöyle yanıtladı: “Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şeyi engeller. Gidişata göre dengeler. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var. Erken uyarı sistemi bir karar destek sistemi. Konu doğduktan sonra da doğmadan önce de... Mesela diyecek ki ‘domateste ihracat arttı fiyatlar yükseliyor ya da Türkiye’de salatalık tüketimi arttı.’ Mevsimsel olarak bazı etkiler oluyor, nasıl karşılayacağına dair bir strateji olacak. Epey bir çalışma yaptılar. Her yerden, bizden, ticaretten, hallerden, perakendeden de elektronik bilgi topladılar. Un, yumurta, yağ, maya var, ekmek yapılacak vaziyete geldi. Bunlar bir ekmek vaziyetine dönüşecek. Çok büyük bir bilgi bankasına ulaştılar. Bunları çarşamba günü (bugün) dinleyeceğiz, Merkez Bankası Başkanı da katılacak.”

Gıda Komitesi toplanıyor, erken uyarı sistemi masada: Gündem fiyat artışları

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DENETİM KURALSIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇER

TİCARET Bakanı Mehmet Muş da fiyat denetimleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: “10 hale yönelik denetim devam ediyor. Rekabet Kurumu da kendi görevini yapıyor. Olağan dışı bir şey yapılıyorsa müdahale edilir. Denetimler kural dışı uygulamaların önüne geçer. Kurallı ticarete zorlar.”

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#Tarım Ve Orman Bakanı#Fiyat Artışı#Gıda Komitesi