Gıda güvenliğinde milat 1 Ekim

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Bakan Yumaklı gıda güvenliğiyle ilgili şikâyetlere yönelik vatandaşların ‘Sahtekârlık yapan gıda firmaları neden yayınlanmıyor’ şeklinde talepleri olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, bu konuda 1 Ekim’den itibaren yeni bir döneme girileceğini ifade etti.

Yumaklı şöyle konuştu:

“Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz. Yılda ortalama 1.3 milyon denetim yapıyoruz. Rutinlerin yanında sektörel olarak da denetimler yapıyoruz. 2024’te bugüne kadar 854 bin 694 denetim gerçekleştirdik. Bunun sonucunda 14 bin 237 işletmeye idari para cezası kesildi. 339 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Son olarak balda sahtecilik yapanlara ciddi bir operasyon yapıldı. Bunların devamı gelecek. Bu konuda bazı eleştiriler var. ‘Sahtekarlık yapan gıda firmaları neden yayınlanmıyor’ diye. Bu soruyu Türkiye’nin gündeminden kaldıracağız. Detayları 1 Ekim’de kamuoyuyla paylaşacağız.”