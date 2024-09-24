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Gıda güvenliğinde milat 1 Ekim

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#İbrahim Yumaklı#Gıda Güvenliği#Gıda Firmaları
Gıda güvenliğinde milat 1 Ekim
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 07:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda sahtekârlarının ifşasında yeni dönemin 1 Ekim’de başlayacağını açıkladı.

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Bakan Yumaklı gıda güvenliğiyle ilgili şikâyetlere yönelik vatandaşların ‘Sahtekârlık yapan gıda firmaları neden yayınlanmıyor’ şeklinde talepleri olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, bu konuda 1 Ekim’den itibaren yeni bir döneme girileceğini ifade etti.

Yumaklı şöyle konuştu:

Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz. Yılda ortalama 1.3 milyon denetim yapıyoruz. Rutinlerin yanında sektörel olarak da denetimler yapıyoruz. 2024’te bugüne kadar 854 bin 694 denetim gerçekleştirdik. Bunun sonucunda 14 bin 237 işletmeye idari para cezası kesildi. 339 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Son olarak balda sahtecilik yapanlara ciddi bir operasyon yapıldı. Bunların devamı gelecek. Bu konuda bazı eleştiriler var. ‘Sahtekarlık yapan gıda firmaları neden yayınlanmıyor’ diye. Bu soruyu Türkiye’nin gündeminden kaldıracağız. Detayları 1 Ekim’de kamuoyuyla paylaşacağız.”

 

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#İbrahim Yumaklı#Gıda Güvenliği#Gıda Firmaları

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