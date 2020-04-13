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Gıda güvenliği için israftan kaçınalım
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların özellikle gıda ürünlerine yoğun talep gösterdiğini belirterek, “Gıdada arz talep dengesizliğinin yaşanmaması ve fiyatların yükselmemesi için israftan kaçınmalıyız” dedi.
Palandöken, “Özellikle evde olduğumuz bugünlerde artan alışverişlerin israfa yol açmaması için doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek, pide ve kuru bakliyat almaya dikkat etmeliyiz” diye konuştu. Palandöken, israf sebebiyle çöpe giden parayla onlarca hastane ve okulun yapılabileceğini vurguladı.
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