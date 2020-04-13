Gıda güvenliği için israftan kaçınalım

Palandöken, “Özellikle evde olduğumuz bugünlerde artan alışverişlerin israfa yol açmaması için doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek, pide ve kuru bakliyat almaya dikkat etmeliyiz” diye konuştu. Palandöken, israf sebebiyle çöpe giden parayla onlarca hastane ve okulun yapılabileceğini vurguladı.