Gıda fuarına yabancı akını

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ULUSLARARASI Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı- WorldFood İstanbul, 32’nci yılında ziyaretçi, katılımcı ve yabancı satın alma profesyoneli bakımından büyük bir ilgiyle karşılaştı. Geçtiğimiz seneye göre ziyaretçi sayısını yüzde 14 artıran WorldFood İstanbul Fuarı’nda bu seneki ziyaretçilerin yüzde 26’sı yurtdışından oldu. 6 Eylül tarihine kadar devam eden organizasyona toplamda 19 bin 40 uluslararası ziyaretçi katılım sağladı. Ayrıca 90 ülkeden 900’ün üzerinde satın almacıyı da fuarı dolaştı.

WorldFood İstanbul Fuar Direktörü Semi Benbanaste konuya ilişkin olarak, “32 yıldır kuruluş misyonu üreticilerimizin ihracat potansiyelini artırmak olan WorldFood İstanbul’un gelişiminden gurur duyuyoruz. Bir organizasyonu 32 yıldır sürdürebilmek için piyasayı çok yakından takip edebilmek, müşteri odaklı olabilmek, piyasaların neler istediğini görebilmek, değişen ekonomik koşullarda piyasaya ayak uydurabilmek, zorlu şartlarda doğru kararları verebilmek, sürdürülebilir şekilde yatırım yapabilmek gerekiyor. Bunun ardında yatan harika bir ekip çalışması var” dedi.

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Semi Benbanaste

YÜZDE 400 BÜYÜME

Benbanaste fuarın sürdürülebilir büyümeyi yakaladığından bahsetti. Bunu da şöyle aktardı: “WorldFood İstanbul, fırsatları en iyi şekilde değerlendirdi, dört yıl içinde yüzde 300-400 büyüdü. Pandemi ve Türkiye Gıda Platformu ile olan işbirliğimiz iki kırılma noktası olarak gösterilebilir. Bu yıl fuarımız, 40 bin 500 metrekare seviyesine ulaştı. Ziyaretçi sayısı sürekli arttı. Geçen sene 65 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu sene ise 72 bin 864 ziyaretçiye ulaşmayı başardık. Ziyaretçilerimizin yüzde 26’sı yabancı. Böylece 19 bin 40 yabancı ziyaretçiyi ağırlamış olduk.”

İHRACATA KATKI HEDEFİ

Müşteri odaklı olmayı sürdürmeleri ve piyasayı çok yakından takip etmeleri nedeniyle rakamlarının sürekli artış gösterdiğinin altını çizen Semi Benbanaste, “Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunup üreticilerin önünü açabilecek bir platformu hayata geçirebilmeyi hedefliyoruz. Sadece Türkiye ile sınırlı kalmayarak, bölgedeki en önemli fuarları kendimize rakip olarak görüyoruz. Geride kalmış neyimiz varsa bunları tamamlayarak rakiplerin önüne geçmek bizim birinci arzumuz. Geçen yıl, 27 bin aktif toplantı gerçekleştirilirken bu yıl 38 bin toplantı düzenlendi. Bu toplantılar sayesinde önemli bir iş hacmi yakaladık. Türkiye’nin ihracattaki büyüme hızına ne kadar katkıda bulunursak hedefimize o kadar ulaşmış olacağız” diye konuştu.

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YAPAY ZEKÂ GIDAYA GİRDİ

FUARDA dört ana tema belirlendi, ziyaretçilere bilgi ve ilham olan FOOD ARENA Etkinlikleri düzenlendi. 3 Eylül Salı günü, “Pazar Potansiyeli: İhracat Fırsatları, Ekonomik Öngörüler, Gıda Trendleri”, 4 Eylül Çarşamba “İklim için Gıda: Sürdürülebilirlik, Çeşitlilik ve İnovatif Üretim Yolları”, 5 Eylül Perşembe “Güvenilir Tatlarda Yenilik: Kalite Parametreleri, Sağlıklı Beslenme ve Esenlik” ve fuarın son günü olan 6 Eylül Cuma tarihinde ise “Geleceğin Tadı: Yapay Zekâ, Deneyim Tasarımı ve Dönüşüm Ekosistemi” konuları ile birbirinden değerli sektör profesyonelleri WorldFood İstanbul’da deneyimlerini aktardı.