Gıda fiyatlarına ‘semt’ oyunu

Gıda ürünlerinin farklı semtlerdeki marketlerde farklı fiyatlara satılması vatandaşın tepkisini çekiyor. Dar gelirli vatandaşların yaşadıkları semtlerde daha ucuza satılan gıda ürünlerinin lüks semtlerdeki marketlerde ise daha yüksek fiyatlarla satıldığı görülüyor. DHA ekibi yerinde inceleme yaptı. Farklı semtlerdeki marketlere girdi. Aynı ürünlerin farklı fiyatlarda satıldığını gözlemledi. Aynı ürünün farklı marketlerde fiyat olarak farklılıklar gösterdiğini söyleyen Servet Orhan, “En ucuzunu bulmak için bütün marketleri geziyorum” dedi. Ayşegül Küçük ise, “Bir ürün bir markette 20 lira diğer markette 40 liraya satılıyor. İki üç gün içerisinde fiyatlarda değişiklikler söz konusu oluyor. Bizlerde en ucuzunu bulmak için market market geziyoruz. Marketçiler ürünleri kafalarına göre satıyor” diye konuştu.



‘ÇOK ŞİKÂYET VAR’

Sağlıksız ve hazır gıdaların izini süren ve sosyal medyada bir milyon takipçisi olan 'Gıda Dedektifi´ hesabının yöneticisi Musa Özsoy, fiyat farkı konusunda birçok şikayet geldiğini söyledi. İstanbul Kent Üniversitesi Adalet bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu, “Bazı ürünlerin fiyatlarının il, ilçe, mahalle bazından farklılık gösterdiğini biliyoruz. Bu konuda hem Ticaret Bakanlığı hem de Reklam Kurulu´nun bir denetim yapmak yetkisi var. Özellikle tüketici dernekleri mağduriyetin gidermek için faaliyetlerde bulunabilir” diye konuştu. “Vatandaşlar fahiş fiyatlarla karşılaştığında şikâyetçi olabilir” diyen Avukat Murat Can Pehlivanoğlu, “Marketçilerin kuralları ihlal ettiği tespit edilirse yetkililer tarafından idari para cezası uygulanır” ifadelerini kullandı.