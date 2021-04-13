‘Gıda fırsatçıları cezalandırılsın’

Çelik, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen sosyal hareketliliğin devam ettiğine dikkati çekti. Çelik, ramazan boyunca vatandaşların tedbirlere çok daha fazla uymaları gerektiğine de işaret etti.

DENETİM VURGUSU

Nihat Çelik, bu süreçte etin ve birçok gıdanın fiyatının yükseltildiğini aktararak, “Ramazan ayı münasebetiyle gıda fiyatlarını artıran fırsatçılar ifşa edilerek en ağır cezalar verilmeli. Fırsatçılar hem üreticileri hem de tüketicileri mağdur ederek virüsten daha tehlikeli oluyor” dedi. Bu konuda denetim mekanizmalarının çok etkin bir şekilde devreye sokulması gerektiğine işaret eden Çelik, “Ramazan ayı süresince gıda denetimlerine ağırlık verilerek haksız kazanç sağlayan fırsatçıların en ağır şekilde cezalandırılması konusunda devletimize ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza güveniyoruz” ifadesini kullandı.

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