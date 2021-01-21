Ghosn davasında iki pilot ve müdüre 12 yıl hapis talebi

Savcı diğer iki pilot Özgü Bilge Bayram ile Serhat Kahvecioğlu hakkında beraat isterken suçu bildirmeme suçundan da haklarında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Nissan ve Renault’un eski CEO’su Carlos Ghosn, ‘görevini kötüye kullanma’ suçundan Japonya’da ev hapsinde tutuluyordu. MNG Jet’in bir uçağını kiralayarak Osaka’ya giden biri Amerikalı iki kişi 29 Aralık 2019’da yanlarında 2 metrelik müzik sistemi kutusu içinde Ghosn’u da alarak Japonya’dan ayrıldı. Uçak 30 Aralık sabahı Atatürk Havalimanına indi. MNG Jet Operasyon ve Ticaret müdürü Okan Kösemen, Ghosn’u alarak diğer jete bindirdi. Kösemen, Ghosn ile birlikte Beyrut’a gittikten sonra aynı uçakla tekrar geri döndü.

Ghosn’u Türkiye’ye getiren ABD vatandaşı Michael Taylor ile Lübnan vatandaşı George Antoine Zayek ise İstanbul Havalimanından Lübnan’a uçtu. Olayın açığa çıkmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında MNG Jet Ticaret ve Operasyon müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Serhat Kahvecioğlu, Bahri Kutlu Sömek, Özgü Bilge Bayram ve Noyan Pasin “Göçmen kaçakçılığı” suçundan 3 Ocak günü tutuklanmış, iki jette ayrı ayrı görev yapan hostesler Serpil Kurnaz Kuyumcu ve Nesrin Altunalan da emniyet ifadeleri sonrası serbest bırakılmıştı.