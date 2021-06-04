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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 04.06.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Getir’in değeri 7,5 milyar doları aştı

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Getir’in değeri 7,5 milyar doları aştı

Getir, tamamladığı son yatırım turunda aldığı 555 milyon dolarlık yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Getir, değerini 5 ayda yaklaşık 9 katına çıkardı.

2021 yılının ilk 6 ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alan Getir, değerini 5 ayda yaklaşık 9 katına çıkardı. Şirket, bu yatırımla Türkiye ve Avrupa’daki büyümesini sürdürdü. Şirket, yılın ikinci yarısında da Amerika pazarına girmeye hazırlandığını bildirdi.

Son yatırım turunda, mevcut fonlardan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’e yatırımlarını sürdürürken, Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise Getir’in yeni yatırımcılarından bazıları oldu.

“TÜRKİYE’DEN TEKNOLOJİK İŞ MODELLERİ ÇIKIYOR”

Getir Kurucusu Nazım Salur, “Getir’in bu değere ulaşması 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile harmanlandığında dünyada nasıl bir ilgi uyandırdığını gösteriyor. Bu aslında Türkiye’den de yeni teknolojik iş modellerinin çıkabileceğinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye’deki işlerimizi daha hızlı büyütmeye hem de yeni ülkelerde bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz” dedi.

YIL SONUNDA 6 ÜLKEYE ULAŞACAK

Şu an Türkiye, İngiltere ve Hollanda’da hizmet veren Getir, Haziran ayında da Paris ve Berlin’deki operasyonlarına başlayacak. Yılın son çeyreğinde de Amerika pazarına girmeyi hedefleyen Getir, böylelikle yıl sonuna kadar 6 ülkeye ulaşacak.

Son yatırım turunda, mevcut fonlardan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’e yatırımlarını sürdürürken, Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise Getir’in yeni yatırımcılarından bazıları oldu.

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