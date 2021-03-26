Getir'e 300 milyon dolar yatırım

Market ürünleri teslimat modeli ile kurulan teknolojik girişim Getir, iki ay içinde üçüncü turu da tamamlayarak, yerli ve yabancı fonlardan 300 milyon dolar değerinde yeni yatırım aldı.



Getir’den yapılan açıklamada, "Değerlemesini 2.6 milyar dolara çıkaran Getir, 5.5 yıl kadar kısa bir sürede Unicorn (değeri 1 milyar dolar veya üzerinde olan girişim) olan ilk Türk şirketi oldu. Beş harf, iki heceli ’Getir’ kelimesini tüm dünyaya sevdirmeyi hedefleyen Getir, Londra'nın yanı sıra yakın zamanda Almanya, Fransa ve Hollanda'da hizmete başlamaya hazırlanıyor" denildi.



Açıklamaya göre, iki ay içinde iki tur tamamlayan Getir'de üçüncü turun liderliğini yeni yatırımcılardan Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global üstlendi. Daha önceki tura katılan 8 fondan 7 tanesi de bu son tura katıldılar.



Getir Kurucusu Nazım Salur, "Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini Getir ile 2015 yılında başlattık" dedi ve ekledi:



"İş modelimize olan yoğun ilgi nedeniyle geçtiğimiz turun üzerinden henüz 2 ay geçmeden bir tur daha yatırım alma imkanı doğdu. Biz de bunu değerlendirerek 300 milyon dolarlık yeni kaynak yaratarak yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeye odaklanacağız. Aldığımız bu yatırımla 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin Unicorn'u olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda Almanya, Fransa ve Hollanda'da da Getir operasyonlarını başlatacağız. Pandeminin kontrol altına alınmasını takiben Brezilyada da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeyi arzuluyoruz. Getir'in Unicorn olmasında en önemli katkıyı veren bayilerimizin saha çalışanları olan kurye ve depo görevlilerine kıdeme dayalı olarak dağıtılmak üzere, 25 milyon lirayı bayilerimiz kanalıyla paylaşacağımızı da belirtmek isterim."



Açıklamaya göre Getir, hizmet verdiği ülke sayısını 5'e çıkarmayı hedefliyor. İkinci turda alınan yatırımın ardından Ocak ayı sonunda Londra'ya hızlı bir giriş yapan Getir'in hedefleri arasında Almanya, Fransa ve Hollanda da var. Yeni ülkelerde 2021in ilk yarısında hizmete başlamayı planlayan Getir, güçlü ekipler oluşturmak için iş başvurularını almaya başladı.

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