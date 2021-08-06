Getir, Tottenham Hotspur’un resmi sponsoru oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Getir, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya gibi önemli Avrupa ülkelerinde büyümesini sürdürürken uluslararası sponsorluk anlaşmaları yapmaya da devam ediyor.

Bu sene başında Londra’da hizmet vermeye başlamasının ardından kısa sürede Birmingham, Manchester, Brighton, Cardiff, Liverpool ve Bristol'da da faaliyete geçerek İngiltere pazarında hızla yükselen Getir, Premier Lig’in en önemli futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur’un üç yıl boyunca “Global Sponsoru” oldu.

Tottenham Hotspur ile yapılan bu anlaşma, Getir’in İngiltere’deki ilk sponsorluk anlaşması olma özelliğini taşırken dünyanın önde gelen spor kulüpleriyle anlaşmalar sağlanacağının da sinyallerini veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Getir Birleşik Krallık Genel Müdürü Turancan Salur, anlaşma ile spora ve sporculara verdikleri destekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Market teslimatı süresini dakikalara indirgeyerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Sahada olduğu gibi bizim için de her saniyenin önemi büyük. Bu doğrultuda, son teknoloji bir hizmet sunmaya ve taraftarlar için benzersiz deneyimler yaratmaya odaklanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tottenham Hotspur Ticari Genel Müdür Yardımcısı Todd Kline de ilerleyen yıllarda Getir ile çalışmayı sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Getir ile yeni ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve Birleşik Krallık ve Avrupa'da yakaladıkları hızlı büyümelerinde yanlarında olmak için heyecanlıyız. İnovatif yaklaşımıyla Getir, müşterilerini, insanı ve teknolojiyi tüm faaliyetlerinin merkezinde konumlandırarak çevreye olan etkisini en aza indirgemek için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda Getir ekibiyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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