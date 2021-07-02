Getir İspanya’ya satın almayla girdi

Getir son fonlamasından 3 ay sonra gerçekleştirdiği yeni bir fonlama turuyla birlikte değerlemesini üçe katlayarak 7.5 milyar dolara çıkarmıştı.

Getir’in Kurucusu Nazım Salur, “Sektöre giriş yaptıktan sonra kısa zamanda büyük başarılar elde eden, aynı zamanda kültürel uyumumuzun da tam olduğuna inandığımız Blok uygulamasını bünyemize kattık. Londra, Amsterdam, Paris ve Berlin’den sonra şimdi de Barselona, Madrid ve Milano sokaklarını Getir moru ile renklendireceğiz” dedi. Salur, “Blok’un yereldeki başarısı sayesinde bölgedeki en iyi hizmeti veren şirket olacağımıza inancımız tam” şeklinde konuştu.

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