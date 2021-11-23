Getir İngiliz teslimat uygulamasını satın alıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs Ve bu hiç iyi bir şey değil...Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs! Ve bu hiç iyi bir şey değil...#Kızamık
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Tacizle suçlanan ünlü oyuncuya şok... Rekor cezaTacizle suçlanan ünlü oyuncuya şok... Rekor ceza!#Kevin Spacey
Çocuklar için dev tehlike: Kurşun zehirlenmesi... Peki hangi gıdalar riskliÇocuklar için dev tehlike: Kurşun zehirlenmesi... Peki hangi gıdalar riskli?#KURŞUN ZEHİRLENMESİ
Adliye önünde zafer pozu vermişlerdi Tekrar yargılanıyorlarAdliye önünde zafer pozu vermişlerdi! Tekrar yargılanıyorlar#ZONGULDAK
Otomobili bu hâle getirdi Sebebini kimse anlayamadıOtomobili bu hâle getirdi! Sebebini kimse anlayamadı#Boya Sökücü
İkinci elde fiyatlar uçuşa geçti Sıfırı 241 bin ikinci eli 357 bin liraİkinci elde fiyatlar uçuşa geçti! Sıfırı 241 bin ikinci eli 357 bin lira#İkinci El
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Tanışma hikayelerini ilk kez anlattı Sarışın kız beni bulTanışma hikayelerini ilk kez anlattı! 'Sarışın kız beni bul'#Yasemin Şefkatli
Balayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyorBalayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyor#Prenses Charlene
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğizBakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğiz#Asgari Ücret
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
HABERLEREkonomi Haberleri

Getir İngiliz teslimat uygulamasını satın alıyor

#Getir#İngiltere#Satın Alma
Getir İngiliz teslimat uygulamasını satın alıyor

Avrupa'dan sonra Amerika'ya açılan Getir, yurt dışında ikinci satın almaya imza atıyor. İngiltere'nin hızlı teslimat uygulaması Weezy'i satın almak üzere bağlayıcı sözleşmeleri imzaladığını duyuran Getir, ülkedeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde Amerika kıtasına Şikago'dan giriş yapan Getir'den, İngiltere'deki operasyonlarını büyütmek için hamle geldi. Getir, İngiltere'de faaliyet gösteren hızlı teslimat uygulaması Weezy'nin tamamını satın almaya hazırlandığını duyurdu. Böylece Getir, yurt dışındaki ikinci satın almaya imza atmış olacak. Getir, temmuz ayında da Güney Avrupa'da faaliyet gösteren hızlı teslimat servisi BLOK'u satın almıştı.

Gözden Kaçmasın

İkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktırİkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti! Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktırHaberi görüntüle

İNGİLTERE'DEKİ KONUMUNU DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR

İlk yurt dışı açılımını sene başında Londra'da başlatan ve en son ABD'de hizmete başlamasıyla birlikte 3 kıtada 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, Weezy'nin 700 civarındaki çalışanını da bünyesine katarak İngiltere'deki operasyonlarını daha da büyütecek. Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester gibi şehirler dahil olmak üzere toplam 15 şehirde faaliyet gösteren Getir, Weezy’nin satın alınmasıyla kurucusu olduğu hızlı teslimat sektörünün İngiltere'deki öncüsü olarak konumunu daha da güçlendirip büyümeye devam edecek.

Gözden Kaçmasın

Bakan Bilginden asgari ücret açıklamasıBakan Bilgin'den asgari ücret açıklamasıHaberi görüntüle

HEYECAN VERİCİ BİR GELİŞME

Haberin Devamı

Bir yıldan kısa sürede yurt dışında pek çok başarıya imza attıklarını kaydeden Getir Kurucusu Nazım Salur, "Birkaç hafta önce teknolojik girişimlerin merkezi ABD'de hizmet vermeye başladık. Yurt dışındaki büyümemizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Henüz genç bir girişim olmasına rağmen bölgesinde önemli yer edinmeyi başaran Weezy ile iş yapış biçimimizin ve kültürel yaklaşımımızın son derece uyumlu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Getir'e büyük katkı sağlayacağına inanarak Weezy'i bünyemize katıyoruz. Bizim için çok önemli pazarlardan İngilteredeki hizmet ağımızı daha da güçlendirecek, heyecan verici bir satın almayı daha gerçekleştiriyor olmaktan mutluyuz dedi.

Getir, şu anda Türkiye'ye ek olarak İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve ABD'de hizmet veriyor. Amerika'daki hizmetine geçtiğimiz haftalarda Şikago'dan başlayan Getir'in sıradaki durakları ise New York ve Boston.

Gözden Kaçmasın

Ons altın çakıldı Düşüşü ne tetikliyorOns altın çakıldı! Düşüşü ne tetikliyor?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Getir#İngiltere#Satın Alma

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay