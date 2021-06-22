Getir Berlin ve Paris'te faaliyete başladı

Getir, 16 Haziran'da Almanya'nın başkenti Berlin'de ve 21 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te faaliyete başlayarak hizmet verdiği ülke sayısını 5e çıkardı.

İlk günden itibaren hedeflerinin yurt dışında Getir adıyla faaliyet göstermek olduğunu ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "6 ay gibi kısa sürede 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladık. Giriş yaptığımız ülkelerde, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojik alt yapımızla operasyonumuzu hızla büyütebilme kabiliyetine sahibiz. Çok kısa zamanda Berlinlileri ve Parislileri Getir rahatlığı ile tanıştıracağımıza ve sokakları Getir moru ile renklendireceğimize inanıyoruz" dedi.

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