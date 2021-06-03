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HaberlerEkonomi HaberleriGestaş Deniz Ulaşım A.Ş. gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 03.06.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek

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Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek

Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.'ye ait gemilerin ve iskelelerin büfeleri bir yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale, Çanakkale İli, Sarıcaeli Köyü No:276 da bulunan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.  Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü’nde 11 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00‘de İhale Komisyonu tarafından ihale yeterlik şartlarını karşılayan en yüksek tutarlı teklifi veren üç istekli arasında açık artırma suretiyle yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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