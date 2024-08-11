GES projesine 249 milyon Euro dış kaynak

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Kredi iki ayrı parça halinde İngiltere merkezli kuruluşlardan sağlandı. Bunlardan biri Birleşik Krallık’tan UKEF’ten (UK Export Finance) diğeri de Polonya’nın ihracat destek kuruluşu olan KUKE garantörlüğünde yine İngiltere merkezli Standard Chartered Bankası’ndan alındı.

ÜÇ İLDE YAPILACAK

Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa’da, toplam 390 MWp elektrik üretim kapasitesine sahip olacak proje için sağlanan kredi, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ve Kalyon Holding’e duyduğu güvenin somut göstergesi oldu. Böylece Kalyon Enerji, söz konusu kredi ile toplam 565 milyon dolarlık dış kaynağın Türkiye’ye girişini sağladı.

Üç ildeki yedi bölgeyi kapsayan 600 hektarlık alanda kurulacak güneş enerjisi santralları (GES) projesi tamamlandığında, Türkiye’de 600 bin nüfuslu bir şehrin ihtiyacına cevap verebilecek miktarda yenilenebilir elektrik enerjisi üretilmiş olacak. Proje, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına olan erişimini artırarak 2053 yılı net sıfır karbon salınımı hedeflerine katkıda bulunacak. Aynı zamanda, Türkiye’deki toplam kurulu elektrik enerjisi kapasitesi içindeki yenilenebilir enerjinin payının yüzde 54’e ulaşmasını da sağlayacak.

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YERLİ PANEL ÜRETİMİ ETKİLİ OLDU

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, UKEF, KUKE ve Standard Chartered Bank ile 12 yıl vadeli 249 milyon Euro tutarında yeşil kredi niteliğinde olan anlaşmanın türünün ilk örneği olduğunu ve sadece Kalyon olarak yüzde 90’ın üzerinde yerli üretim yapabilen entegre bir güneş paneli üretim fabrikasına sahip olunmasından dolayı temin edildiğini belirtti. Elvan, “Kredi sadece ticari anlamda değil, çevre ve toplum gelişimine, uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine uyumumuzun da takdir edilmesidir” dedi.