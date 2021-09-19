Geride kalan haftada altın fiyatları ve kripto paralarda neler yaşandı?

Haberin Devamı

Hurriyet.com.tr- Altın fiyatlarında geride kalan haftada oldukça hareketli bir seyir yaşandı. Haftaya 1800 dolar seviyesine yakın başlayan ons altın sert düşüşler yaşadığı bir haftayı geride bıraktı. Pazartesi günü en yüksek 1798 dolara yükselen ons altın, en düşük 1783 dolara indikten sonra 1793 dolarda dengelendi.

Ons altında zirvenin görüldüğü gün ise salı oldu. Gün içi en düşük 1780 dolar seviyesini gören ons altın, 1808 dolara kadar çıktıktan sonra 1804 dolar bandına çekildi.

Ons altın çarşamba günü de, haftanın ilk 2 gününe benzer bir seyir izledi. 1790 ve 1806 dolar arasında dalgalanan fiyatlar kapanışta 1793 dolara gerilerken pazartesi günkü seviyesine döndü.

PERŞEMBE GÜNÜ ÇOK SERT DÜŞTÜ

Ons altında rüzgarın tersine döndüğü gün ise perşembe oldu. Gün içinde en yüksek 1796 doları gören ons altın fiyatları, 1745 dolara kadar geriledi. Bir günde 51 dolar düşen ons altın, 1753 dolarda dengelendi.

Cuma günü kayıplarının bir kısmını geri almaya çalışan ons altın, 1767 dolar seviyesine yükselse de burada kalıcı olamadı ve en düşük 1747 doları gördükten sonra 1752 dolar bandında dengelendi.

Haberin Devamı

ONS ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Ons altının gerilemesinde doların dünya genelinde güç kazanması etkili oldu. ABD'de perakende satış verilerinin güçlü gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımı azaltımı için elini rahatlatırken; doların dünyada değer kazanmasını destekledi.

Ons Altın Fiyatları, salı günü beklentilerin çok altında gelen ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarına ilişkin yol haritasını etkileyebileceği beklentisiyle 1780 - 1808 dolar seviyesinde dalgalanırken; çarşamba günü açıklanan Birleşmiş Milletler raporu sonrası gerilemeye başlamıştı.

Birleşmiş Milletler raporunda, küresel ekonominin bu yıl geçen 50 yıldaki en hızlı toparlanmanın beklendiğinin açıklanmasıyla, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişeler hafifledi. Bu durum güvenli varlıklara olan talebi baskılarken, ons altın fiyatını baskıladı. Uzmanlar 22 Eylül'de gerçekleştirilecek Fed toplantısına kadar altın fiyatlarında dalgalanmaların süreceğini belirtti.

GRAM ALTINDA NELER YAŞANDI?

Haberin Devamı

Gram altın da sakin başladığı haftada ons altın ile doğru orantılı, dalgalı bir seyir izledi. Pazartesi günü 485 TL ile 488 TL arasında dalgalanan gram altın kapanışı 486 TL'den yaptı.

Haftalık zirvesine 491 TL ile salı günü yapan gram altın, aynı gün en düşük 483 TL olduktan sonra 489 TL bandında dengelendi.

Çarşamba günü 485 ve 490 TL arasında bir seyir izleyen gram altında haftanın en düşük seviyesi ise 477 TL ile perşembe günü görüldü. Aynı gün kapanışı 480 TL'den yapan gram altın cuma günü ise 487 TL'ye çıktı.

Haberin Devamı

KRİPTO PARALARDA SON DURUM?

Geride kalan haftada kripto para piyasalarında dalgalı bir seyir yaşansa da, bir önceki hafta yaşanan sert kayıplar kısmen telafi edildi.

Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin son 7 günde yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak tekrar 48 bin dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin'de son 24 saatte yaşanan düşüş ise yüzde 1.3 oldu.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum da son 7 günde yüzde 3.42 oranında yükseldi. Ancak son 24 saatte yüzde 2.2 değer kaybeden Ethereum'un güncel fiyat ise, 3 bin 400 doların üzerinde.

CARDANO

Cardano ise geride kalan haftayı düşüş ile kapatan kriptolardan. Cardano'da son 7 günde yaşanan düşüş yüzde 7.2 oldu. Son 24 saatte ise yüzde 1.07 oranından değer kaybeden Cardano 2.3 dolar seviyesine bulunuyor.

BINANCE COIN

Binance Coin geride kalan haftada az da olsa yükseliş yaşadı. Son 7 günde yüzde 1.2 değer kazanan Binance Coin 410 dolar seviyesinde bulunuyor.

SOLANA

Son haftalarda gösterdiği performans ile en fazla dikkat çeken kripto paralardan biri olan Solana ise son 7 günde yüzde 8'e yakın değer kaybetti. Son 24 sattelik performansı ile yüzde 4 seviyesinde değer kazanan Solana'nın fiyatı 161 dolar seviyesinde bulunuyor.