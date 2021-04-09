Geri dönüşüm tesislerine 8.8 milyon TL ceza

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Bakan Kurum’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, AB ülkelerinden Türkiye’ye çöp ithalatına ilişkin iddiaları gündeme getirerek, atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerinin faaliyetlerini sordu.

32.2 MİLYON TON ATIK

Öztunç’un yazılı sorularına yanıt veren Bakan Kurum, Türkiye’de çöp ithalatının yasak olduğunu söyleyerek, Sadece ‘ekonomik değere haiz geri kazanımı mümkün bazı tehlikesiz atıkların ithaline Çevre Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthal Denetimi Tebliği kapsamında izin verildiğini’ belirtti. Bazı tehlikesiz atıkların lisanslı geri kazanım tesislerinin talepleri doğrultusunda geri kazanım amacıyla ithal edildiğini söyleyen Kurum, “Geri kazanım tesislerinin talepleri doğrultusunda ithal edilen miktarda ve ithal edilen ülkelerde değişiklik görülebilmektedir. Tıbbi atık ithalatı yasak olup, ithal edilen atıklar içerisinde tıbbi atık bulunmamaktadır” dedi.

Bakan Kurum, 2018 TÜİK verilerine göre Türkiye’de toplam 32.2 milyon ton belediye atığı oluştuğunu ve bu atıkların yüzde 13’ünün geri kazanıldığını, yüzde 60’ının ise düzenli depolama tesislerine depolandığını da vurguladı.

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