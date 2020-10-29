‘Gerekli her türlü adımı atabiliriz’

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu açıklamak için basın toplantısı düzenledi. Uysal, Bu yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak açıkladı. Bir önceki enflasyon raporu döneminde yıl sonu tahmini yüzde 8.9’du. Uysal, “2021 yıl sonunda ise yüzde 9.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, orta noktası yüzde 12.1 olmak üzere, 2020 yılı sonunda yüzde 11.1 ile yüzde 13.1 aralığında, 2021 yılı sonunda ise, orta noktası yüzde 9.4 olmak üzere, yüzde 7.1 ile yüzde 11.7 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi.

2021 HEDEFİ DE DEĞİŞTİ

Temmuz ayı enflasyon raporunda 2021 yılı enflasyon tahmini de yüzde 6.2’ydi. Uysal, temmuz ayı enflasyon raporu açıklanırken, yüzde 10.5 olarak alınan 2020 yılı gıda enflasyonu tahmininin işlenmemiş gıdadaki son dönem eğilimleri, döviz kuru gelişmeleri ve uluslararası gıda fiyatlarındaki yükselişi dikkate alarak yüzde 13.5 olarak güncellediklerini belirtirken, 2021 yılına ilişkin gıda enflasyonu tahminini de yüzde 8’den yüzde 10.5’e çektiklerini söyledi.

POLİTİKA FAİZİ DE DAHİL

Döviz kurundaki hareketlilik ve Merkez Bankası’nın hangi durumda müdahalede bulunabileceğine ilişkin sorular üzerine Uysal, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesi amacıyla atılan politika adımlarıyla finansal koşularda belirgin bir sıkılaşma başladığını ifade etti. Zorunlu karşılıklarla başlayan politika adımlarıyla birlikte para ve likidite politikalarında ciddi bir sıkılaşma süreci yürüttüklerini anlatan Uysal, “Etkilerini kısmen görmeye başladık. Hala sıkılaşma eğilimimiz devam ediyor. Sıkılaşma süreçleri içerisinde çok farklı araçlarımızı kullandık, faiz koridoru, politika faizi... Son attığımız adımlarla birlikte operasyonel çerçevede bir imkan ve genişlik sağladık. Enflasyonu kontrol altına alabilmek için önümüzdeki dönemde, enflasyon gelişmelerini izleyerek politika faizi de olmak üzere elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atabiliriz. Enflasyon görünümünde iyileşme sağlamak amaçlı elimizdeki bütün politik araçlarımızı kullanma imkanımız var.

Burada kendimizi herhangi bir şekilde sınırlamıyoruz” diye konuştu.

FARKLI OLABİLİR

Kur geçişgenliğine yönelik bir soruya Uysal, geçişgenliğin yüzde 20 civarında olduğunu belirterek, alt gruplarda geçişgenliğin farklı olabileceğini kaydetti. Uysal, dayanıklı tüketimde talep nedeniyle geçişgenlik yüksek olurken, giyimde daha zayıf olabildiğine dikkat çekti.

SWAP SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Swap anlaşmaları ile ilgili görüşmeleri de hatırlatan Murat Uysal, “Bunlardan bazılarıyla ilgili somut gelişmeler var. Bazılarında da son aşamalara yaklaştığımızı söyleyebilirim. Bunlar neticelenir neticelenmez de açıklamalarımızı yapacağız. Özellikle de bizim dış ticaretimizin yüksek olduğu ülkeleri daha önce belirtmiştik. Bunlarla ilgili süreç devam ediyor” dedi. Uysal, altın rezervlerindeki artışın ABD yatırımlarına hazırlık olarak görülüp görülmeyeceğine dair soruya karşılık, “Altın rezervleri son birkaç yıldır stratejik olarak artırdığımız bir alan. Altın rezervlerinin diğer varlıklardan negatif korelasyon içerisinde olması portföy çeşitlendirmesi açısından önem verdiğimiz bir husus” cevabını verdi.

İLETİŞİMİ ARTTIRACAĞIZ

Olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirterek, zaman zaman Merkez Bankası’nın kredibilitesi, güveni veya enflasyon hedefleriyle ilgili tartışmalar yaşanabildiğini söyleyen Murat Uysal, “Biz buradaki para politikasındaki güçlü ve sıkı duruşumuzu devam ettirerek enflasyonla ilgili beklentileri iyileştirme noktasında zaman içerisinde güveni artırma gayreti içerisinde olacağız. İletişimi daha fazla yapmamız gerektiğini de düşünüyoruz. Hem iletişim hem de araçların kullanımı noktasında dozu artıracağımızı söyleyebilirim” diye konuştu. Araç bağımsızlığını serbest bir şekilde kullanabildiklerini belirten Uysal, “Verilere dayalı adım atıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kararlarımızı tereddütsüz bir şekilde almaya devam edeceğiz” dedi.