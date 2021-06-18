Gerçeğinden ayırt etmek imkansız! İnternette 15 bin TL’ye satılıyor...

Her şeyin sahtesinin üretildiği günümüz dünyasında, lüks araçların sahte yedek parçalarının üretilmesi de büyük bir sürpriz değil. Fakat sahte jantlar yola çıkanları yolda bırakıyor, hatta ölümlü kazalara bile neden olabiliyor.

Orijinallerinin piyasa değeri 4 tanesi 40-50 bin lira değer aralığında olan lüks araç jantlarının sahtesi internette 10-15 bin liraya satılıyor. CNN TÜRK ekibinden Kaan Temeltaş ve kameraman Sercan Sever, basit bir kaza sonucunda çok ciddi hasar görmüş sahte jantları inceledi. Detayları TOSEF Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Urfa'dan dinledi.

GÖZLE AYIRT EDİLEMİYOR

Araç jantlarının hangisinin sahte, hangisinin orijinal olduğu gözle ayırt edilemiyor.

Bunu anlamak sadece ekspertiz noktalarında mümkün. Sürücüler için nasıl tehditler olabileceği konusunda Tüm Otoservisler Federasyonu (TOSEF) Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Urfa "Orijinal jantların fiziki anlamda bir deformasyonu olmuyor sert bir darbe almasına rağmen. Aynı jantın sahtesindeyse daha derin bir yara var" açıklamasında bulundu.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

TOSEF Genel Sekreter Yardımcısı Urfa, fiyatlardaki dengesizliğe de dikkat çekti. Urfa, “Lüks araçlarda 4 tane orijinal jantın fiyatı yaklaşık lira civarında, internette bunun sahteleri 10-15 bin lira civarında değişiyor” dedi.

Sahte jantların meydana getirebileceği kazalar konusunda uyaran Urfa, “Sahte jantlar içeriden patlıyor. Bu da yüksek risk teşkil ediyor ve akabinde araçların takla atmasına bile sebep olabiliyor” açıklamasında bulundu.

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