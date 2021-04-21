General Motors'tan uzaktan çalışma planı

General Motors başkanı ve CEO'su Mary Barra, Salı günü şirketteki çalışanlar için daha esnek bir çalışma planını açıkladı.

Bir LinkedIn blog gönderisinde Barra, "Çalışmanın izin verdiği yerlerde" çalışanların artık "Hedeflerine ulaşmada en büyük etkiye sahip olabilecekleri yerlerde çalışma esnekliğine" sahip olacaklarını söyledi.

CNN'in haberine göre Barra, "Bu yaklaşımın arkasındaki fikir çalışanların aşırı kuralcı rehberlik olmadan akıllı kararlar verebilmesi" dedi.

Barra, her General Motors çalışanının değişikliklerden "aynı miktarda esneklikle" yararlanamayacağını ifade etti. Ancak şirketin her işçi için daha iyi bir denge oluşturmaya kararlı olduğunu söyledi.

Barra, bunu başarmaya yardımcı olmak için GM'nin Kuzey Amerika'ya 200'den fazla yeni üretim grup lideri eklediğini söyledi. Şirket ayrıca üretim sahalarını ek dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlarla donatacak ve çevrimiçi eğitimlerin işten veya evden tamamlanmasına izin verecek.

Gönderide Barra, hem pandemi sırasında fiziksel işyerinde çalışmaya devam eden General Motors çalışanlarına hem de bir yıldan uzun süredir uzaktan çalışanlara teşekkür etti.

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