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General Motors'tan işten çıkarma hazırlığı

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#General Motors#İşsizlik#ABD
General Motorstan işten çıkarma hazırlığı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 17:56

ABD'li General Motors, yazılım ve hizmetler biriminde işten çıkarmaya gidiyor.

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Detroit merkezli araç üreticisi General Motors (GM), yazılım ve hizmetler birimindeki belirli ekipleri azaltacağını bildirdi.

GM'den yapılan açıklamada, şirketin hız ve mükemmellik için süreçleri basitleştirmesi ve büyük etki yaratacak yatırımlara öncelik vermesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yazılım ve hizmetler organizasyonundaki belirli ekiplerin azaltılacağı duyurulan açıklamada, GM'nin liderliğini sağlayacak güçlü bir temel oluşturmaya yardımcı olanlara minnettar olunduğu kaydedildi.

GM'nin açıklamasında işten çıkarmaların ne kadar personeli kapsadığına dair bilgi verilmemesine rağmen, ABD basınında çıkan haberlerde, şirketin söz konusu birimlerde 1000'den fazla maaşlı çalışanın işine son vereceği aktarıldı.

Haberlerde, işten çıkarmaların GM'nin Detroit yakınlarındaki teknoloji kampüsündeki yaklaşık 600 çalışanı de kapsadığı ifade edildi.

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#General Motors#İşsizlik#ABD

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