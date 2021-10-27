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General Motors, ABD ve Kanada'ya şarj istasyonları kuracak

#General Motors#ABD#Kanada
General Motors, ABD ve Kanadaya şarj istasyonları kuracak

Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), elektrikli otomobiller için ABD ve Kanada'da gelecek yıldan itibaren 40 bin şarj istasyonu kuracağını bildirdi.

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Şirketten yapılan açıklamada, GM ve bayilerinin yerelde şarj istasyonuna erişimi genişletmek için birlikte çalışacağı aktarıldı.

Söz konusu girişimin 2022'de başlayacağı belirtilen açıklamada, bunun GM'nin hızla büyüyen elektrikli otomobil sektöründeki varlığını güçlendirmeye yönelik 750 milyon dolarlık yatırım taahhüdünün bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda ABD ve Kanada'da 40 bine kadar şarj istasyonunun kurulacağı ve bunların tüm elektrikli otomobil sahiplerine hizmet vereceği ifade edildi.

GM, ekim başında 2025'e kadar elektrikli ve otonom araçlara 35 milyar dolarlık harcama yapmayı planladığını açıklamıştı.

Küresel ürün ve operasyonlarında 2040 itibarıyla karbon nötr olmayı amaçlayan GM, 2035'e kadar araçlarda benzinli ve dizel üretimini sonlandırarak yalnızca elektrikli üretmeyi planladığını duyurmuştu.

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