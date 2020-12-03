Gençlik projelerine 90 milyon liralık destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gelenekselleşen Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına bu yıl rekor sayıda başvuru geldi. Bakanlık, kişi ve sivil toplum kuruluşlarından gelen 4 binin üzerinde proje başvurusundan 765 tanesine, 25 bin TL ile 350 bin TL arasında mali destek vererek, toplam 90 milyon TL proje desteği sağlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına çıktıklarında 35 milyon TL olarak açıkladıkları desteği gelen yoğun talep üzerine 90 milyon TL’ye yükselttiklerini kaydetti. Kasapoğlu, gönüllülük, kişisel gelişim, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, kitap kahve, kültür ve sanat, yenilikçi fikirler, çevre ve hayvanların korunması olmak üzere 8 başlıkta çağrıya çıktıklarını hatırlattı.

GÜCÜMÜZ GENÇLER

Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak gençlere sadece moral motivasyon değil, gerektiğinde finansal destekte verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Gençler bizim yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük en büyük gücümüz. Gerek bakanlık, gerekse de diğer kurumlarla işbirliği halinde proje destekleri veriyoruz. Gençlerimize, ‘Fikir senden, destek bizden’ diye seslenerek, fikrin varsa gel diyoruz. Gençlerimize gerek bireysel anlamda gerekse de sivil toplum kuruluşları olarak desteklerimiz sürecek. Fikri olan gençlerimizin her daim yanında olduğumuzu bilmelerini isterim” diye konuştu.

SONUÇLARA NASIL ULAŞILABİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, proje teklifi sunan proje yürütücülerinin başvuru sonuçlarını https://gpdp.gsb.gov.tr/ linkinden sorgulayabilecekleri bildirildi. Açıklamada, ‘’Ayrıca proje koordinatörünün tanımlı e-posta adresine bildirilir. Desteklenmesi uygun görülmeyen proje teklifleriyle ilgili e-posta ile bildirim yapılmaz. Bakanlık tarafından projesinin desteklenmesi uygun bulunan proje yürütücüleri sözleşme imzalanması için gereken evrakların hazırlanması, proje eğitimi, bütçe revizyonu ve sözleşme imzalama işlemlerini içeren program konusunda ayrıca bilgilendirilecektir’’ denildi.