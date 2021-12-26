Gençlerin ‘sofra’ tasarımlarına ödül

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Ödül töreni, 23 Aralık’ta Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşti. Yarışmada Türk Kahvesi Fincan Tasarımı Öğrenci Kategorisi’nde Pelin Özbalcı, Türk Kahvesi Fincan Tasarımı Profesyonel Kategorisi’nde Zehra Alan birinci olurken; Dekor Tasarımı Öğrenci Kategorisi’nde Ecem Atalay, Dekor Tasarımı Profesyonel Kategorisi’nde Muzaffer Filiz birinciliğe layık görüldü.

Nur Sena Selek ise Rölyef Tasarımı Öğrenci Kategorisi Gülsüm Güral Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Yarışmanın ödülleri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Mert Fırat, İsmail Acar, Tanju Babacan, Esma Güral, Sertaç Ersayın, Günseli Kato, Aslı Filinta ve Gülsüm Güral tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ise, “Genç tasarımcılara verdiğimiz destekler onların önlerini açma anlamında son derece önemli. Tasarımın ve tasarımcının ürüne kattığı değerin bilincinde olarak tasarım yarışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.