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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.09.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Gençlerimiz geleceğin elektrikli araç teknolojileri için yarışıyor

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Gençlerimiz geleceğin elektrikli araç teknolojileri için yarışıyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Körfez Yarış Pisti’nde başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı & Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Selçuk Bayraktar elektrikli araç yarışlarını 4 Eylül Cumartesi günü (yarın) yerinde takip edecek. Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayiinde kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan yarışmalarda yetenekli gençlerimiz tasarladıkları çevre dostu araçlarla mücadele edecekler.

Program bilgisi

Tarih : 4 Eylül Cumartesi

Saat : 14.00 

Yer : Körfez Yarış Pisti

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