Gençleri harekete geçirecek hibe

Ne eğitimde, ne de istihdamda olan bir başka deyişle hiçbir şey yapmayan gençler için harekete geçiliyor. Avrupa Birliği (AB) ve İşkur’un ortak finansmanıyla, toplam 17 milyon Euro hibe edilecek. Hibe verilecek projelerde aranılan nitelikler arasında hiçbir şey yapmayan gençlerin aktif bir şekilde iş aramaları ve İŞKUR’a kayıtlı olmalarının sağlanması da bulunuyor.

“Ne eğitimde ne de istihdamda olanlar”, işsiz ve işgücü piyasasına katılmayan, aynı zamanda bir eğitime de dahil olmayan 15-29 yaş arasındaki gençler olarak tanımlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı kasım ayı işgücü verilerine göre, Türkiye’deki hiçbirşey yapmayan gençlerin oranı yüzde 25.2 seviyesinde bulunuyor. Genç erkeklerin yüzde 17’si, kadınların ise yüzde 33.6’sı bu kapsama giriyor. Bu oranları aşağı çekebilmek için ise, “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı” başlatıldı. İŞKUR ve AB ortak finansmanıyla geçtiğimiz günlerde açıklanan program için 24 Nisan’a kadar proje başvurusunda bulunulabilecek. Kabul edilen projelere ise 200 bin Euro ile 350 bin Euro arasında destek sağlanacak.

HARÇLIK VE TAŞINMA

Projelerde aranılan özellikler arasında ise hiçbir şey yapmayan gençlere ulaşarak İŞKUR’a kayıtlı olmalarının sağlanması bulunuyor. Gençlere mesleki eğitim verilmesi, işgücü piyasasına yönelik yetenekler kazandırılmasının yanı sıra motivasyon, özgüven ve öz farkındalıklarının artırılması da hedeflenecek. İş arayanlara harçlık veya taşınma ödeneği verilmesi gibi yollarla, gençlerin istihdam piyasası girişi de desteklenecek. Hibe verilecek projelerin tüm bu nitelikleri karşılaması gerekecek.

DÜNYADA 267 MİLYON GENÇ

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2020” raporuna göre, hiçbir şey yapmayan gençler dünya çalışma hayatının da sorunları arasında. 2019 yılı itibariyle dünya genelinde 15-24 yaş arasındaki 267 milyon genç ne okuyor, ne de çalışıyor. Bu da genç nüfusunun yüzde 22’sine denk düşüyor. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler arasında kadınlar, oran olarak öne çıkıyor. Kadın genç nüfusunun yüzde 31’i, erkeklerin de yüzde 14’ü hiçbir şey yapmıyor. ILO’nun tahminlerine göre, dünya genelinde hiçbirşey yapmayan gençlerin sayısı ve oranı önümüzdeki dönemde artacak. 2019 yılında yüzde 22 olan hiçbirşey yapmayan gençlerin oranı 2020 yılında yüzde 22.3’e çıkacak. 2021 yılında yüzde 22.5’a ulaşırken, 2023 yılında ise yüzde 22.8 olacak. Orana bağlı olarak sayı da artacak. Bu kapsamda olan gençler, bu yıl, dünya genelinde 2 milyon da artacak ve 269.7 milyona çıkacak. 2021 yılında 273 milyon, 2022 yılında 276.4 milyon, 2023 yılında ise 280.1 milyon genç hiçbir şey yapmayacak.