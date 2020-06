Gençlere e-sporda kariyer var

Global oyun sektörü 150 milyar doları aşan hacmiyle dünyanın en büyük sektörlerinden birini oluşturuyor. Türkiye’de ise 2018 yılında 864 milyon dolar olan oyun ve e-spor sektörünün büyüklüğünün bu yıl yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Sektörünün büyümesiyle, iş imkanları da hızla artıyor. Gençler artık dijital oyun ve e-spora sadece boş vakitlerini doldurdukları bir ilgi alanı olarak değil, kariyer alanı olarak bakıyorlar.

1.848 E-SPORCU VAR

E-spor, formalı, sponsorlu, ciddi hayran kitlelerine sahip profesyonel sporcuların sanal ortamda federasyon ve rekabet kuralları kapsamında mücadele ettiği bir branş. Türkiye’de Haziran 2019 tarihi itibariyle 29’u kadın olmak üzere toplam 546 lisanslı e-sporcu, 55 tane de tescilli e-spor kulübü bulunurken Haziran 2020 itibariyle lisanslı kadın e-sporcu sayısı 159’a erkek e-sporcu sayısı 1689’a yani toplam e-sporcu sayısı 1848’e, kulüp sayısı da 100’e yükseldi. Ayrıca e-sporda oyuncuların yanı sıra, oyun geliştiricilerden menajerlere, e-spor yöneticisinden koçlara pek çok alanda kariyer imkanı var. Bugün Türkiye’de yaklaşık 5 bin kişiye iş imkanı sağlayan dijital oyun ve e-spor sektörünün yarattığı istihdamın 10 bine çıkması bekleniyor.

AYDA 20 BİN TL KAZANMAK MÜMKÜN

Profesyonel bir e-sporcu, oynadığı oyun ve seviyesine göre ayda 3 bin ila 20 bin TL arasında gelir elde edebiliyor. Başarılı e-sporcular farklı takımlardan çağrı alabiliyor ve tıpkı futbolda olduğu gibi transfer ücretleri söz konusu oluyor. Ayrıca e-spor takımlarının katıldıkları para ödüllü turnuvalarda başarı oranına göre ödül kazanılıyor.

E-SPORCUNUN KARİYER YAŞI 13-23 ARASI

Dünya genelinde 28 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunan ZULA’nın da geliştiricisi olan InGame Group bünyesinde, 150 çalışan bulunuyor. InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Gözalan, gençlerin oyun ve e-spora artık sadece boş vakitlerini keyifle doldurdukları bir ilgi alanı olarak değil, kariyer alanı olarak bakmaya başladıklarını söylüyor. Burak Gözalan, “Oyunlara ilgisi olan tüm gençler için kendilerini geliştirmeleri halinde profesyonel e-sporcu olma olanağı bulunuyor. Genelde bir e-sporcunun kariyeri, 13-23 yaş aralığı boyunca devam ediyor. Bu yaştan sonra el-göz-beyin koordinasyonunda yavaşlama olduğu için performans düşüyor. Ancak bu yaşlardan sonra da e-sporda kariyerini sürdürmek isteyenler, menajer, espor yöneticisi gibi farklı pozisyonlarda kendilerine iş imkanı bulabiliyor. Günümüzde yeni sayılabilecek bir alan olduğu için gayet tatmin edici maaşlar ile hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Ülkemizde hızla büyüyen dijital oyunlar ve espor sektöründe bir başka önemli kariyer alanı da yazılım ve oyun geliştirme… Bu alanlarda yetenekli gençlere ihtiyaç her geçen gün artıyor. Üniversitelerde dijital oyun tasarımı konusunda bölümler açılıyor, müfredata espor dersleri ekleniyor, bazı üniversitelerde öğrencilere espor bursu veriliyor. E-spor ile yeni mesleklerin doğuşuna da şahitlik ediyoruz. E-spor yayıncığı, oyun ve e-spor pazarlaması, e-spor psikologluğu, beslenme uzmanlığı, koçluk veya antrenman koçluğu gibi farklı disiplinlerden uzmanlıklar yeni meslekler olarak öne çıkıyor.”

PANDEMİDE OYUN SEKTÖRÜ PATLADI

Ocak – Haziran 2020 pandemi sürecinde oyun sektöründe patlama yaşandığını, satışlarda yüzde 30-32’ye varan artış görüldüğünü söyleyen Vardiya Ajans Başkanı ve BAÜ Öğretim Görevlisi Meriç Eryürek, oyun ve espor alanında pek çok iş fırsatı olduğunu söylüyor. Eryürek, “Geliştiriciler için iş imkanları sınırsız. Arkasından önem sırasıyla iki ve üç boyutlu tasarımcılar, pazarlamacılar ve yazarlar geliyor. Oyun sektörü kesinlikle multidisipliner bir alan. İşinizin uzmanı ve birkaç yan dalın da ustası olmak zorundasınız. En yüksek ihtiyaç proje yöneticileri ve geliştiriciler” diyor.



Yüksek maaş ve rahat iş beklentisiyle sektöre girmenin yanlış olduğunu söyleyen Eryürek, “Oyun oynamak ve oyun yapmak tamamen farklı şeyler. Oyun sektöründeki herkesin en büyük şikayeti eskisi kadar oyun oynayamamaktır, hatta bazen hiç oynayamamak. Ben öğrencilerime çok basit bir tavsiyede bulunuyorum: 7/24 çalışmaya hazır değilseniz, oyun sektörü size göre değil” diyor.

İŞ İMKANLARI KATLANARAK ARTACAK

Şu anda e-spor’un Türkiye’de futboldan sonra en çok seyirci çeken ikinci spor konumunda yer aldığını söyleyen Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, en popüler oyunları League of Legends’ın Türkiye Büyük Finali’ni her sene 12 binden fazla e-spor tutkununun yerinde izlediğine, Türkiye’de aktif hesap sayılarının ise 15 milyon olduğuna dikkat çekiyor.



Riot Games’in dünya genelinde 3 binden fazla, Türkiye’de ise 70 kişilik bir ekibi var. Kendisi de 13 yaşından bu yana oyun sektörünün içinde olan Erdinç İyikul, sektördeki kariyer fırsatları ile ilgili şu bilgileri verdi: “Oyun geliştirmek ve oyunculara sunmak yanında hızla büyüyen bir e-spor tarafı da var. Oyuncular, e-spor alanında kariyer planlarını çizmeye başladılar, kimi üniversiteler e-spor bursları veriyor ve öğrencilerini bu kariyere hazırlıyor. Elbette buradaki iş imkanlarına yalnızca profesyonel oyunculuk olarak bakmamak gerekiyor. Sadece sporcuların değil, antrenörlerin, federasyonun, hakemlerin, sunucuların, yorumcuların, yayıncıların, organizatörlerin ve diğer hizmet verenlerin de bu dev mücadele ve eğlence ekosisteminin bir parçası olduğunu unutmamak lazım. Bu dünyada hem takımlar hem profesyonel oyuncular hem de yayıncılar ve medya açısından büyük bir kazanç ekosistemi mevcut. Teknolojinin desteği ve jenerasyonun değişimiyle oyun ve e-spor gün geçtikçe büyümeye, eğlence sektöründen daha fazla pay almaya devam edecek. Bu da var olan iş imkanlarının katlanarak artması yanında şimdiye kadar olmayan birçok rolün de gün yüzüne çıkmasına olanak sağlayacak.”

Riot Games olarak değerlerinin başında oyuncu odaklı olmanın geldiğini söyleyen İyikul, “Yaptığımız her işte attığımız her adımda bu değerle hareket ediyoruz. Bu yüzden şirket içindeki görevi ne olursa olsun Riot çalışanlarının tümü birer oyuncu. Bu sebeple ekibimize dahil olan kişilerden beklentimiz yalnızca alanlarında uzman olmaları değil, iyi birer oyuncu da olmaları” diyor.