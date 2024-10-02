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‘Gençler yurtdışına ancak çift yönlü biletle gitmeli’

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#Sabancı Topluluğu#Enerjisa Üretim#Yurtdışı
‘Gençler yurtdışına ancak çift yönlü biletle gitmeli’
Gamze BAL
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 07:00

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Enerjisa Üretim, ‘gençlerin beyin göçünü beyin gücüne’ dönüştürmek amacıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesinde iki proje hayata geçirdi. ‘Enerjisa Üretim Teknoloji ve Etki Merkezi’ ile ‘Uzaktan İzleme Odası ve BloombergNEF Merkezi’ adını taşıyan bu projeler ile öğrencilere yapay zeka eğitimleri ve atölyeleri, uzun dönemli staj programları ve startup işbirliği imkânları sunulacak.

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‘Sabancı Gençlik Seferberliği’ kapsamında hayata geçirilen bu projeler dolayısıyla İzmir’de bir araya geldiğimiz Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Herkes pahalılıktan, enflasyondan bahsediyor ama bana sorarsanız ülkenin en büyük sorunlarından biri, gençlerimizi yurtdışına ihraç etmemiz.

TÜİK verilerine göre, geçen yıl 15-34 yaş arasındaki 329 bin gencimizi yurtdışına ihraç etmişiz, maalesef. Fakat biz onların ürettiği teknolojileri, hizmetleri ve ürünleri yurtdışına ihraç etmek istiyoruz” dedi. “Sabancı olarak, gençlerin sadece çantalarını alıp arkalarına bakmadan yurtdışına gitmelerine razı değiliz, olamayız” diyen Alper, “Bu merkez işte tam da bu anlayışın bir göstergesi. Gençler yurtdışına giderken ceplerinde çift yönlü biletler olmalı” diyen Alper, “Orada yeni teknolojileri öğrenip gelmelerini ve bu topraklara hizmet etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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‘Gençler yurtdışına ancak çift yönlü biletle gitmeli’

HEDEF 30 BİN GENCE ULAŞMAK

Alper, İzmir’de başladıkları bu projeleri bu yıl içerisinde diğer illerdeki üniversitelerle yapacakları işbirlikleriyle genişleteceklerini ifade etti. “Bu yıl içerisinde 8 merkezimiz hayata geçmiş olacak” diyen Alper, “Üç yıllık proje dönemi sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurtdışında ise en az iki merkezde ve iki üniversitede olmayı; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl ise Enerjisa Üretim’in 2030’da 7 bin 500 MW’a ulaşma hedefi olduğunu söyleyerek “Portföyümüz içerisinde yenilenebilir enerji kurulu güç oranımız yüzde 45’e ulaştı. Bin MW’lık YEKA-2 projesi yatırımlarımızın da 2026’nın ilk çeyreğine kadar kademeli olarak tamamlanması ile bu oranı yüzde 58’e yükselteceğiz. YEKA-2 yatırımlarımızın önemli bir kısmının Ege Bölgesi’nde, İYTE’ye son derece yakın konumda olması da projenin burada gerçekleşmesinde önemli bir etken” diye konuştu.

 

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#Sabancı Topluluğu#Enerjisa Üretim#Yurtdışı

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